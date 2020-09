Por qué deberíamos tener un botiquín de primeros auxilios en casa: todo lo que no puede faltar esta en este kit de Amazon

No hace falta denominarse como una persona torpe para estar expuestos a pequeñas lesiones o heridas muy frecuentes en el día a día. Y es que, ¿quién no se ha hecho un corte leve con alguna hoja de papel mientras trabajaba o leía? Por no hablar de pequeñas torceduras o sobrecargas que se producen al hacer deporte. ¡Pero si hasta llevar chanclas puede ser perjudicial! Por ello, al llegar a casa, siempre intentamos hacer de esta un lugar seguro, sobre todo si hay niños de por medio. Así, evitar muebles con esquinas a la altura de la cara de los pequeños, recoger cuchillos y otros objetos que cortan y acolchar las zonas más conflictivas son algunas de las medidas que podemos tomar.

Sin embargo, por mucho cuidado que tengamos en casa, es inevitable que, de vez en cuando, suframos un pequeño percance doméstico que requiera de primeros auxilios (y de una dosis extra de mimos en el caso de los más pequeños) para curarse. Golpearnos el meñique con la pata de la mesa, hacernos un pequeño corte mientras cocinamos y hasta sufrir una leve torcedura. En muchos de estos casos, no es necesario acudir al centro médico, porque podemos ponerle remedio desde casi si contamos con un pequeño botiquín de primeros auxilios. Eso sí, debemos asegurarnos de que cumplan con las certificaciones necesarias para asegurarnos de la calidad de sus productos.

Una de las opciones más cómodas, en vez de ir recolectando uno a uno los productos que debemos tener en caso de necesidad médica, es optar por un botiquín ya conformado que incluya todo lo necesario para dar esa atención primaria que nos ayude a valorar si la urgencia requiere de la ayuda de un especialista o si solo es un rasguño superficial que limpiar y curar adecuadamente. Y en el catálogo de Amazon hemos dado uno que cuenta con buenas valoraciones y críticas de los usuarios y que, por menos de 20 euros, cumplirá con todas las funciones esperadas.

Este kit contiene todo lo necesario para realizar primeros auxilios desde casa. Amazon

¿Qué incluye este botiquín?

Para que sea un elemento completo y que sea de ayuda en caso de necesidad, este botiquín incluye 18 artículos de primeros auxilios certificados por CE entre los que se incluyen, por ejemplo, tiritas y tijeras, una bola de frío instantáneo, una manta isotérmica, apósitos y hasta una linterna, por si queremos incluirlo en nuestro equipaje de acampada. De hecho, su diseño está pensado, precisamente, para que los usuarios puedan llevarlo de viaje o en el coche y tener siempre a mano elementos de atención primaria con los que subsanar heridas, cortes o golpes de poca gravedad, gracias al formato protector del estuche que protege todos los materiales. Aunque, cabe destacar que, si la lesión parece grave, lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con emergencias y que sea ellos quienes valoren cómo se debe actuar.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.