Para todos aquellos que siguen esperando su carta de Hogwarts: Civitatis te lleva hasta los rincones más mágicos de la saga Harry Potter

El curso escolar mágico, al igual que el de los muggles, ya ha comenzado. Pero, hay niños, adolescentes e, incluso, adultos, a los que no les ha llegado todavía la famosa carta del Colegio Hogwarts. No es de extrañar que la gente añore su carta, ya que el mundo creado por J. K. Rowling se ha convertido en una de las sagas más vendida, leída, escuchada y vista del mundo. Los libros de Harry Potter batieron récords en la literatura juvenil y su primera obra, La piedra filosofal, se ha convertido en uno de los libros más leídos de todo el mundo. No obstante, los recuerdos más emblemáticos que marcaron a toda una generación, y han quedado grabados en el imaginario de los pottéricos, fueron posibles gracias a las ocho películas de Warner Bross, las cuales llegaron hasta el corazón de muchos muggles que siguen esperando su carta.

Por eso, mientras esperas, hay opciones de conocer ese mundo mágico en persona. Y, una de las mejores te la facilita Civitatis, la compañía líder en distribución online de actividades, excursiones y visitas guiadas en español por el mundo. Gracias a este portal de viajes puedes comenzar también el curso escolar mágico con un tour por los estudios Warner en Londres, donde se rodaron las películas. Un autobús (dejamos el Expreso de Hogwarts para los alumnos de este curso) te llevará desde Londres hasta los estudios Warner donde visitarás el auténtico Gran Comedor, explorarás el misterioso despacho del director Dumbledore, verás en persona famosos objetos como la Nimbus 2000 (¡o la moto de Hagrid!) y te sentirás como un auténtico Gryffindor cuando pises su sala común.

Estación de Homemade. Unsplash

¡La vivencia más mágica!

¡No solo eso! El tour no podía olvidarse de la cabaña de Hagrid donde tanto tiempo pasaron Ron, Harry y Hermion y, por supuesto, ¡del Callejón Diagón! En este enclave podrás visitar las tiendas de Quidditch, de Olivander para tu varita y el Blanco de Gringotts, entre otros muchos rincones.

Durante la visita también conoceréis cómo funcionan los distintos efectos especiales y animatrónicos y cómo se dio vida a las distintas criaturas de la saga. También podréis participar en las exposiciones interactivas y sentiros como un personaje más. Tras descubrir el lugar donde fueron creadas las ocho películas de Harry Potter, podéis hacer una parada en la tienda de regalos y disfrutar de un tentempié con la famosa ¡cerveza de mantequilla!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Civitatis y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.