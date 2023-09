Descubre los mejores destinos de España para disfrutar de unas vacaciones en septiembre y huir de aglomeraciones

El verano no se termina cuando finaliza agosto. De hecho, septiembre es el mes ideal para disfrutar de unas relajadas vacaciones o incluso para hacer una escapada por España que haga más fácil la vuelta a la rutina. Tanto si te has quedado con ganas de playa, como si lo que buscas es la tranquilidad del mundo rural, prepárate para recorrer alguno de estos idílicos destinos que hace tan solo dos días están abarrotados de gente.

Sevilla, una de las ciudades más bellas de España

Soleada calle de Sevilla con la Giralda al fondo. Getty Images

Con temperaturas de lo más agradables, septiembre es uno de los mejores momentos del año para recorrer el centro de la ciudad del Guadalquivir y perderse por barrios tan carismáticos como el de Triana o el de Santa Cruz. Descubrirás que cada rincón de la capital hispalense tiene su encanto. Además de su impresionante catedral gótica, pásate por el Parque de María Luisa y por la Plaza de España, una de las más mágicas de nuestro país. Y no te puedes ir sin visitar los Reales Alcázares, uno de los palacios en uso más antiguos del mundo y el monumento árabe más icónico de la ciudad. Construido en diferentes etapas, entre sus muros encontrarás una gran variedad de estilos arquitectónicos, como barroco, renacentista, romántico y por supuesto, el mudéjar.

Pero Sevilla también se vive de noche (y mucho). Entre los planes que te recomendamos está asistir a las Noches en los Jardines del Real Alcázar, donde podrás disfrutar de un variado espectáculo musical en el escenario mágico de este conjunto palaciego. Precio 7 €.

San Sebastián, entre pintxos y cine

Puerto de San Sebastián con el barrio histórico de fondo © Alvaro German Vilela

¿Quieres saber por qué el norte de España no es solo un lugar ideal para escapar de las olas de calor veraniego? Si tu plan es escaparte a esta ciudad vasca, descubrirás cómo la perla del Cantábrico da carpetazo al verano con propuestas de lo más interesantes. El evento más importante de todos es su Festival de Cine Internacional, que llena las calles de San Sebastián de estrellas y convierte a esta ciudad en el epicentro del glamur mundial.

Y además de disfrutar de los últimos rayos de sol en la elegante playa de la Concha, podrás recorrer con calma la ciudad sin perder detalle de impresionantes palacios, como el de Miramar, y de monumentos tan relevantes como la Catedral del Buen Pastor, construida a finales del XIX en estilo neogótico. Y por supuesto, otra razón de peso para elegir este destino es su afamada gastronomía, que en el casco histórico se muestra en forma de sabrosos pintxos, tanto en su versión clásica como en la más vanguardista.

Ibiza, playa y senderismo

Cala Bassa (Ibiza) Javier Duran (iStock).

Si siempre has soñado con pasar un verano en Ibiza, disfrutando del sol y la fiesta, puedes hacerlo en septiembre, como si estuvieras en agosto, pero todo más barato (incluso los vuelos). Y lo mejor de todo es que en esta época el número de turistas disminuye y la edad media de los visitantes aumenta, con lo que la isla de Ibiza recupera la calma. ¡Pero que no cunda el pánico, que el ambiente festivo no desaparece del todo!

Además, con una temperatura del agua rondando los 25 grados, no tendrás problemas para bañarte en sus playas de arena dorada y aguas transparentes. ¡Y tienes un montón para elegir! Cala Bassa con sus pinares junto al mar es una de las más bellas, pero apúntate también la playa d’en Bossa y Cala d’Hort, famosa por ofrecer uno de los más bellos atardeceres de Ibiza.

Y si eres amante del senderismo, la isla está llena también de tramos con increíbles panorámicas al Mediterráneo. Una de las rutas más bonitas es la que te lleva por la zona de San Antonio bordeando la costa, desde cala Bassa a cala Comte con parada en mitad del recorrido en la Torre d’en Rovira, un baluarte del siglo XVIII, patrimonio histórico de Ibiza, que se encuentra en uno de los puntos más bellos de la isla.

Cádiz, mucho más que playa

Esta antigua ciudad romana está enclavada en la maravillosa playa de Bolonia. A pie del océano Atlántico se alza todavía la antigua basílica, presidida por una estatua del emperador Trajano Getty Images/iStockphoto

Esta ciudad andaluza, junto con sus magníficas playas, es uno de los destinos de verano más visitados de nuestro país. Y si en agosto prácticamente tiene el aforo completo, el mes de septiembre se posiciona como el mejor momento del año para disfrutarla en todo su esplendor. Temperaturas más cálidas (lejos de las olas de calor) y mucha menos gente, permiten pasar jornadas de playa de forma mucho más relajada.

Una de las mejores playas de este paraíso gaditano es la de Bolonia. Casi imposible de pisar en verano, en sus cuatro kilómetros de litoral encontrarás en septiembre uno de los paisajes más bellos e impactantes de toda Andalucía.

Además, junto a la playa de Bolonia hay un tesoro natural en forma de pequeña cala con rocas que salen del agua y forman piscinas con propiedades terapéuticas. Se puede disfrutar de este paraje espectacular cuando hay marea baja. A estas piscinas naturales de Bolonia se llega a través de un sendero entre pinos. Se encuentra a unos 4 kilómetros de esta popular playa.

Y entre chapuzón y chapuzón, puedes aprovechar también para visitar Baelo Claudia, una maravillosa villa costera romana, que es uno de los asentamientos arqueológicos más importantes de España.

Ruta por los pueblos románicos de Vall de Boí

Taüll es un encantador pueblecito de casas de piedra situado en el entorno natural pirenaico de La Vall de Boí Getty Images/iStockphoto

Las vacaciones rurales son la mejor excusa para recargar las pilas y descubrir algunos rincones de nuestro país, no demasiado conocidos, pero que son realmente interesante por su encanto. El mejor ejemplo es la comarca de la Alta Ribagorza, en Lérida, en el Pirineo catalán, donde se asientan pueblos como Boí, Taüll, Durro o Barruera.

Además de recorrer estos preciosos pueblos de calles adoquinadas y que parecen anclados en plena edad medida, podrás visitar una serie de iglesias románicas que se encuentran en perfecto estado de conservación. La estrella de todas ellas es la de Sant Climent de Taüll, en su interior se realiza una proyección del pantocrátor que recrea la decoración original y que te recomendamos no perderte.

Y por supuesto, quedarás impactado ante un entorno tan mágico como fascinante. Se trata de un destino tranquilo y familiar que invita a exprimirlo al máximo antes de que se acorten más los días. La mejor manera de completar tu estancia por este valle es realizar alguna ruta de senderismo y disfrutar de la paz que en esta zona pirenaica se respira.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.