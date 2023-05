La herramienta para elegir el mejor asiento en el avión

Haces el check-in para tu vuelo y eliges un asiento con ventanilla, incluso llegas a pagar por él si la selección no es gratuita. Pero cuando llegas al avión… resulta que no tiene ventana. Por los diseños de las aeronaves, no todos los asientos que están en el lado de la pared tienen vistas hacia afuera y es muy común que esa situación le ocurra a los pasajeros. Para evitar este y otros inconvenientes, existen herramientas como SeatGuru, un sitio web de TripAdvisor que nos muestra mapas detallados de los aviones para que podamos elegir nuestro asiento perfecto.

¿Cómo será nuestro asiento en el avión?

Durante el proceso del check-in, los mapas de los aviones son muy sencillos y poco detallados, de modo que no podemos saber bien las características que tiene nuestro asiento reservado. Para ver exactamente el modelo de la aeronave y la distribución de los asientos y las ventanillas podemos utilizar SeatGuru y así no llevarnos un disgusto cuando embarquemos.

Lo primero que nos aparecerá al acceder al sitio web será un buscador. Ahí tendremos que completar varios datos para encontrar nuestro avión: la compañía, la fecha vuelo y el número de vuelo. Si no conocernos este último dato, podemos cambiar introducir los aeropuertos de origen y destino. En el primer caso, al darle a buscar nos aparecerá solamente nuestro vuelo en la parte inferior del buscador, y con el segundo caso tendremos que buscarlo entre una lista de vuelos que hacen el mismo trayecto el mismo día.

Una vez que tengamos localizado el nuestro, ya podremos ver una serie de datos: las horas de salida y llegada, y el modelo de aernoave. Además, a la derecha del todo tendremos un botón que pone 'View Map' (Ver mapa). Al pinchar veremos finalmente el mapa del nuestro avión.

Los asientos se presentan con diferentes colores dependiendo de sus características, es decir, si son más o menos recomendados y pasando el ratón por encima, podremos conocer todos los detalles:

Color gris: Los asientos estándar, que son la mayoría.

Los asientos estándar, que son la mayoría. ​Verde: Los más recomendados. Algunas de las características que se detallan son: "espacio extra para las piernas" o "asiento de en medio bloqueado (solo en Business Class)".

Los más recomendados. Algunas de las características que se detallan son: "espacio extra para las piernas" o "asiento de en medio bloqueado (solo en Business Class)". ​Amarillo: No se recomiendan mucho porque "puede tener el espacio para los pies por su proximidad a una pared", "la bandeja está en el reposabrazos, haciendo que este no se pueda mover y que el espacio sea más reducido" o "puede tener limitaciones para reclinarse por tener una salida de emergencia detrás".

No se recomiendan mucho porque "puede tener el espacio para los pies por su proximidad a una pared", "la bandeja está en el reposabrazos, haciendo que este no se pueda mover y que el espacio sea más reducido" o "puede tener limitaciones para reclinarse por tener una salida de emergencia detrás". ​Rojo: Los menos recomendados, ya que se acumulan algunos inconvenientes anteriores y se añaden otros como que esté al final del avión, que pueda haber molestias "debido a la cercanía a los baños y al galley" o que no tenga ventanilla "debido a la estructura del avión".​

