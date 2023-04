Los dos trucos virales para hacer la maleta de cabina y que te quepa más ropa

¿Cuántas veces has hecho y desecho la maleta, has cambiado de ropa porque no te cabía o te has sentado encima intentando cerrarla de mala manera? Esto suele ser el pan de cada día a la hora de irse de viaje, pues las restricciones de peso y tamaño en la maleta de cabina muchas veces complican la tarea de hacer la maleta.

De esta forma, la optimización de espacio se ha convertido en algo principal para lograr llevar la mayor cantidad de ropa. Por lo que, son muchos los consejos y recomendaciones que han surgido, pero hoy te presentamos dos curiosos trucos que llevan el arte de hacer la maleta a otro nivel.

Doblar las prendas

Iera Papaerlight cuenta el truco definitivo para hacer una maleta de cabina Iera Papaerlight cuenta el truco definitivo para hacer una maleta de cabina

Con más de 200 mil seguidores en Instagram, la influencer @ierapaperlight muestra el truco definitivo para llevar todo lo que quieras en la maleta de cabina. Para ello, solo tendrás que doblar las prendas a la altura de la maleta, tal y como se muestra en el vídeo. Luego con un poco de orden colocando las cosas y aprovechando todos los huecos entrará todo lo que te propongas.

La cantidad de prendas que puedes llevar son casi 'infinitas'. El vivo ejemplo lo muestra la influencer, la cual utilizando este truco ha podido incluir 5 sudaderas, 2 pantalones largos, 3 pantalones cortos, 6 bañadores, 2 pijamas, 6 camisetas, más conjuntos y monos.

Poner la maleta en vertical

El truco viral para hacer la maleta de cabina y que te quepa más ropa El truco viral para hacer la maleta de cabina y que te quepa más ropa

Este tip consiste en colocar las prendas con la maleta en vertical. Así lo muestra el vídeo subido por @tatiana_franko, que lleva ya cerca de 15 millones de reproducciones. De esta forma solo tendrás que colocar las prendas de ropa de manera ordenada unas encima de otras y descubrirás como se ahorra un montón de espacio.

Un único problema

Aparte de las restricciones acerca del tamaño de la maleta de cabina, las aerolíneas también tienen regulado el peso. Este suele ser de entre 8 y 12 kilogramos, dependiendo de la compañía. Por ello, aunque utilices estos tips para que te quepa más ropa en la maleta, siempre hay que tener en cuenta el peso, pues cuantas más prendas se metan, mayor será.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.