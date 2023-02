No hay que esperar hasta los meses de verano para disfrutar de unas vacaciones de sol, mar y arena. Si buscamos un viaje así para este mes de marzo, podemos elegir entre varios destinos con temperaturas que rozan los 30 º C. En ellos no solo podremos disfrutar de playas paradisíacas, sino que escaparemos de las aglomeraciones de otros destinos más conocidos.

Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda es sinónimo de playas paradisíacas. Su costa alberga desde extensos arenales hasta pequeñas calas bañadas por las cálidas aguas del Caribe. Además, este archipiélago está rodeado de arrecifes donde bucear y contemplar un auténtico arcoíris de heces de colores.

Half Moon Bay. Michael Utech / iStock

Por ejemplo, en la costa norte destacan las playas de Dickenson Bay y Runaway Bay, en el sur están las de Ffryes Bay, Darkwood Beach y Johnson's Point, y en la costa este encontramos Half Moon Bay, considerada como una de las mejores del mundo. A este despliegue de arenales se suma un clima muy agradable durante todo el año. En el caso del mes de marzo, la temperatura máxima es de 29 ºC y la mínima de 22 ºC.

Granada

Arena blanca bañada por un mar turquesa, altas palmeras, impresionantes cascadas… Así es Granada, una joya escondida en el este del Mar Caribe formada por tres islas: Granada, Carriacou y Petite Martinique. En marzo, este país puede presumir de una temperatura máxima de 30 ºC y una mínima de 23 ºC.

Playa en Sandy Island, Granada. Flavio Vallenari / iStock

Este archipiélago cuenta con 40 playas, entre las que se encuentra la mundialmente famosa Grand Anse Beach y sus arenas sedosas que se extienden a lo largo de tres kilómetros. Además de relajarnos en los arenales de Granada, el país también es famoso por sus más de treinta sitios donde practicar submarinismo, como el primer parque de esculturas submarinas del mundo y el pecio Bianca C, el naufragio más grande del Caribe.

Senegal

Senegal es un país de contrastes: por un lado están sus dinámicas ciudades como Dakar, la capital, o Saint-Louis, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y por el otro encontramos relajadas zonas de playa como Yoff, la Isla de N'Gor, Petite Côte y Cap Skirring. En este último podremos disfrutar de algunos de los arenales más bonitos de todo el país e incluso de África Occidental.

Playa en la Isla de N'Gor. Elena Skalovskaia / iStock

En muchas de estas playas se podrá completar la experiencia con actividades como el surf o el kayak, o incluso haciendo alguna excursión a los pueblos tradicionales de la zona. Además, Senegal tiene la ventaja de contar con una buena temperatura todo el año; por ejemplo, en marzo la máxima es de 27 ºC y la mínima es de 20 ºC.

