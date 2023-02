Dos mujeres viajeras desvelan sus consejos para viajar sola: "Es normal tener miedo, pero no te debe paralizar"

Conocer todos los rincones del mundo, pero también conocer nuestro mundo interior. Ponernos a prueba y salir de nuestra zona de confort. Viajar sola es una experiencia realmente enriquecedora, una manera de explorar sitios nuevos sin depender de nadie, con toda la libertad para elegir destinos, horarios e itinerarios, y con una buena compañía: la de nosotras mismas.

Siempre con nuestro instinto como bandera, viajar sola es algo que hay que hacer por lo menos una vez en la vida. Y aunque, como todas las cosas, entraña algo de riesgo, con la preparación adecuada, se convierto en una experiencia inolvidable, placentera y empoderante.

"Viajar sola empodera y ayuda mucho"

"Empecé a viajar muy pronto y cuando llegué a la universidad me di cuenta de que muchos amigos míos no me seguían el ritmo y pensé que no quería quedarme sin conocer Marruecos, sin ir al norte de Inglaterra, etc. por no tener con quien ir", cuenta a 20minutos Tatiana Rodríguez. Esta viajera oriunda de Ciudad Real se fue a Inglaterra en 2003 para mejorar su inglés y su primer viaje sola fue de Londres a Oxford. "Me daba un poco de miedo y pensaba que me aburriría, pero al final me lo pasé superbién", recuerda. Después se atrevió a ir sola a Irlanda y a Ámsterdam, además de hacer algunos viajes por España. Más tarde cruzó el charco y se fue a vivir a Chile y desde allí viajó por Argentina, Brasil, Bolivia, Perú...

Tatiana Rodríguez en Machu Picchu. Cedida

"En 2016 volví a España y, aparte de trabajar de lo mío como periodista, decidí empezar un proyecto nuevo relacionado con viajar sola, para decirle a todas las mujeres que es algo muy bonito, que no es aburrido y que empodera y ayuda mucho", nos cuenta Tatiana. Esta manchega empezó a dar charlas contando sus aventuras y enfocándolas al desarrollo personal. "Empecé con asociaciones de mujeres que han sufrido violencia de género, para trasmitirles que pueden hacer cosas solas, que no necesitan siempre de otra persona", explica.

La última gran aventura de Tatiana fue en México, donde pasó tres meses. "Elegí este país por la relación que tienen con la muerte, la tienen muy presente y eso les hace aprovechar la vida al máximo", destaca la ciudadrealeña. Y así pudo cumplir uno de sus grandes deseos viajeros, vivir en primera persona la festividad que los mexicanos celebran en torno al Día de Muertos.

"Siempre hay gente dispuesta a ayudarte"

"Mi primer viaje sola fue en el 2010, algo dentro de mí necesitaba salir fuera y conocer otros sitios", nos cuenta Patricia Frías. Por ello, decidió ir a una pequeña ciudad costera de Inglaterra, Bournemouth, y lo que iban a ser tres meses se convirtieron en 5 años viviendo en el extranjero. "Después de esta experiencia volví con otra mentalidad, te vas conociendo a ti misma poco a poco y vas viendo qué eres capaz de hacer", señala.

Patricia Frías en Kenia. Cedida

Esta madrileña se dio cuenta de que era muy difícil cuadrar la agenda con sus amigos, pero tampoco quería quedarse con las ganas de conocer el mundo por no tener un compañero o compañera de viaje."Es normal tener miedo antes de hacer un viaje sola, pero no puedes dejar que eso te paralice y te deje con las ganas de conocer un lugar por no tener con quién ir", nos cuenta Frías. Italia, Francia, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, Luxemburgo, República Checa, Costa Rica, Kenia, Costa Rica… son algunos de los destinos que esta viajera incansable ya ha explorado.

"Me gustó mucho mi experiencia en Kenia, el intercambio cultural con las mujeres de allí", recuerda Frías. Sin embargo, en alguna ocasión ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles: "En la mudanza de Bournemouth a Londres, me perdí por el camino y solo llevada £ 20 encima. Llamé a mi casero, me vino a buscar y me llevó a la casa; siempre hay gente dispuesta a ayudarte", cuenta.

Crecer como persona y deshacernos de prejuicios

"Antes de viajar a China, yo tenía en mi cabeza que me iban a caer muy mal, pero las personas eran muy simpáticas, cuando te veían buscando algo siempre se acercaban a ayudarte", recuerda Tatiana. Así, viajar no solo sirve para crecer como persona, sino para deshacernos de pensamientos infundados: "Tenía en mi cabeza un prejuicio e ir allí me lo cambio totalmente".

Tatiana Rodríguez en China. Cedida

"Para mí el país más bonito y seguro es Suiza, y a Eslovenia yo iba con prejuicios y luego resultó ser uno de los países más seguros de Europa", destaca Patricia. "En cuanto a Kenia, sabía que era un lugar poco seguro, pero no lo percibí así al estar allí; la gente se vuelca en ayudarte, creo que te cuidan un poco más porque ven que eres una mujer que viaja sola", señala.

Los consejos de las viajeras

"Para un primer viaje sola no recomendaría países como Marruecos, por sus tradiciones tan distintas, ni tampoco Latinoamerica", aconseja Tatiana. Algo muy importante para esta viajera es dejarse llevar por su instinto: "En México, una vez entré a un hostel que me dio malas sensaciones y enseguida tuve un encontronazo con la persona que lo llevaba y me fui; y en Colombia viajaba con una amiga argentina que conocí allí y no nos fiamos de unas señoras que nos recomendaban ir por un bosque; no sé si nos equivocamos o no, pero si el instinto te dice que no, le haces caso".

Patricia Frías. Cedida

"En ciertos países, por la mañana todo es muy bonito, pero por la noche a las mismas personas que has visto antes, en referencia a hombres, les ves como una mirada distinta", nos cuenta Rodríguez. Igualmente, muchas veces viajando sola se ha visto en la necesidad de cubrirse con un pañuelo o una sudadera si iba vestida con tirantes a ciertas horas del día.

Algo esencial para Tatiana Rodríguez es que la gente "vaya concienciada a donde viaje, que se informe muy bien de las costumbres y de lo que hay que hacer". Para empezar a viajar sola considera una buena opción elegir un destino sencillo, que esté cerca o donde viva un amigo o amiga.

Para aquellas mujeres que están pensando en hacer su primer viaje solas, Patricia Frías recomienda "que busquen alojamientos en barrios seguros y se fijen en las reseñas de los huéspedes, pero sobre todo que se fíen de su instinto y hagan las cosas con cabeza". Además, la madrileña recuerda que viajar sola no significa "irte a la otra punta del mundo, se puede empezar yendo a un sitio que ya conoces, incluso dentro de tu país".

