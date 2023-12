Más allá del esquí: las mejores estaciones en Pirineos y otras actividades que puedes realizar

Para los amantes de los deportes de invierno, esquiar es una de las actividades más fascinantes. Y uno de los mejores lugares de España para descender por las pistas y deleitarse con el paisaje de montaña son los Pirineos. En esta enorme cordillera se encuentran cimas que alcanzan los 3.000 metros de altura y numerosos valles de gran altitud donde disfrutar de la nieve a tope. Si ya estás preparando los esquíes, toma nota de las mejores estaciones invernales, tanto para esquiar como para emplearte a fondo en el après-ski.

Y si esquiar no va contigo y eres de los que prefieren ir simplemente de mirones, no te preocupes porque, en los últimos años, las estaciones han ampliado su oferta con tantos planes y actividades que no vas a tener ni un minuto para aburrirte.

La Molina (Girona)

Rutas en segway en La Molina Segway La Molina

Es la estación más antigua de los deportes de invierno de Cataluña y también de toda España. Tiene 71 kilómetros esquiables, repartidos en 68 pistas para todos los niveles, un snowpark de grandes dimensiones y el super pipe más grande de los Pirineos.

Y si lo tuyo no es esquiar, puedes realizar otras divertidas actividades, como las raquetas de nieve o rutas de segway sobre nieve por caminos de montaña. Entre los planes estrella que te recomendamos: un paseo en el Telecabina Cadí-Moixeró para acceder al refugio Niu de l'Àliga y el pico de La Tosa (a 2.537 metros de altitud), el punto más alto de la estación y desde donde tendrás una bella panorámica de las comarcas de la Cerdanya, el Ripollès y el Berguedà. Y si el tiempo acompaña, incluso podrás ver la sierra de Montserrat y el Tibidabo.

Baqueira Beret (Val D’Aran)

Situada en el Pirineo de Lleida, en la Val d’Aran, está formada por tres grandes zonas: Baqueira, Beret y Bonaigua. BAQUEIRA BERET

Con 104 pistas y 161 km esquiables, es la mayor estación de esquí de España y un destino ideal, tanto para los expertos como para quienes desean iniciarse en este deporte. Pero lo mejor es que hay muchísimas más cosas que se pueden hacer, además de esquiar: atravesar bosques en moto de nieve, realizar una ruta por un circo glaciar rodeado por cumbres de más de 2.500 metros. Y a la vuelta es el momento perfecto para disfrutar de la gastronomía de la zona, con la olla aranesa como una de las principales propuestas.

También puedes aprovechar para recorrer los maravillosos pueblos de alrededor, repletos de joyas históricas y de un patrimonio natural y arquitectónico sorprendente, entre los que se encuentran Vielha, Bossost, con su bonita iglesia románica, o Bagergue, que está incluido en la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España.

Y si vas con niños, te interesará saber que esta estación de Lleida cuenta con tres parques infantiles, pero además, podréis vivir una experiencia en familia inolvidable: montar en un trineo llevado por perros ¡que conducirá el mismísimo Papa Noel!

Cerler (Huesca)

Caminatas con raquetas de nieve Getty Images

Además de remontes rápidos y modernos, y pistas enormemente largas, en esta estación de esquí del Pirineo Aragonés encontrarás un paraje natural con unas vistas impresionantes. Su situación es realmente privilegiada: en pleno corazón del Valle de Benasque, se encuentra rodeada de bosques de pinos y cumbres de más de 3.000 metros, como el Aneto y el Maladeta.

Además de practicar esquí, snowboard o realizar rutas en raquetas de nieve, hay mucho más, porque la diversión no se acaba cuando cierran las pistas. Música en directo, fiestas con DJs o disfrutar de la experiencia gastronómica más romántica a más de 2.000 metros de altitud, en una cabaña bajo las estrellas del Valle de Benasque, en un paraje único, en absoluta paz y tranquilidad. Precio: 125€, por persona. Incluye el transporte en cabina hasta la cabaña. Y durante el día, puedes realizar una visita a las cascadas de Ardonés, en el valle de Benasque, uno de los lugares más bellos de la zona.

Panticosa (Pirineo Aragonés)

Localizado en el Pirineo Oscense, a 1636 metros de altitud, este espectacular spa se enclava en un paraje natural único en el mundo. Balneario de Panticosa

Panticosa es un destino perfecto en cualquier momento del año, pero es en invierno, al aparecer las primeras nieves, cuando los amantes del esquí hacen de este rincón su refugio preferido. A una altitud de 1.500 metros, esta estación de esquí se divide en dos áreas: Valle de Sabocos y Petrosos. Cualquiera de las dos es una elección perfecta.

Pero además de por el esquí, Panticosa también tiene fama por su afamado e histórico balneario. Rodeado de montañas y nieve, es uno de los más bonitos de toda España. Se encuentra dividido en varias secciones, como las Termas de Tiberio o la piscina exterior, de donde emanan las aguas termales procedentes de la montaña a 50 °C. Todo un planazo poder darte un capricho y relajarte en sus aguas termales a 1.630 metros de altitud. Y si no vas a esquiar, bien porque no te gusta, no sabes o no puedes, otra de las actividades que puedes realizar es alquilar unas raquetas de nieve o hacer un paseo en una máquina pisapistas.

Grandvalira (Andorra)

Descenso en el Magic Glass a Sunny Day en la estación de esquí de Grandvalira en Canillo, Andorra. Getty Images

El principado es un paraíso tanto para esquiadores como para los amantes de las compras. Una actividad a la que te puedes emplear a fondo si lo tuyo no son los descensos por las pistas. Pero además, esquíes o no, no echarás nada en falta.

Con más de 210 kilómetros de pistas y numerosísimas opciones fuera de ellas, Grandvalira es la estación de esquí más extensa de los Pirineos. Un destino perfecto para los que buscan sentir una subida de adrenalina con las bajadas más naturales y salvajes. Y si eres principiante en el arte del esquí, encontrarás zona de debutantes en prácticamente todas las áreas, así como un snowpark, motonieves, raquetas de nieve y pista de trineos. Si quieres probar cosas nuevas te recomendamos lanzarte por un tobogán de 555 metros de bajada y 180 metros de subida que puede alcanzar velocidades de 40 kilómetros/hora. Se realiza en el sector de Canillo y cuesta 16,50 €, con 3 bajadas.

Andorra es también un paraíso del après ski. Uno de los momentos más relajantes del viaje lo encontrarás tomando un aperitivo en su terraza a pie de pista, disfrutando de sus impresionantes vistas. Y por supuesto, aprovecha para dar buena cuenta de la cocina tradicional pirenaica en los numerosos restaurantes de montaña que hay en la zona.

