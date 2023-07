Uno de los paisajes más impresionantes de Portugal: dos lagos sobre el cráter de un volcán

Al oeste de la isla de San Miguel, situada en el archipiélago portugués de las Azores, nos topamos con un paisaje que nos quitará el aliento: un doble lago sobre el cráter de un volcán. Se conoce como Laguna de las Siete Ciudades, el Lagoa de Sete Cidades en portugués.

Su nombre proviene del latín Insula Septem Civitatum, y significa Isla de Siete Tribus, ya que antiguamente, en torno al siglo VIII, la isla se dividió en siete comunidades o pueblos. Además de su belleza natural, este lugar destaca por su arquitectura rural y sus monumentos construidos con piedra volcánica, sin olvidar sus miradores con vistas de impacto y los volcanes dormidos que descansan bajo él.

Un recorrido por Sete Cidades

Sete Cidades es el lugar más visitado de las Azores, famoso por contener una cadena volcánica (alrededor de 250 volcanes) cuyos cráteres están cubiertos por agua y por una vegetación sorprendente. La caldera del macizo de Sete Cidades se llenó el agua de la lluvia, provocando un doble lago: la Lagoa Azul y la Lagoa Verde.

Se cree que el color diferente de los lagos es provocado por los organismos que viven en su interior. Aunque según la una leyenda, el color fue provocado por las lágrimas de una princesa de ojos verdes y de un pastor con ojos azules. Crearon los lagos llorando, cuando se dieron cuenta de que no podían estar juntos.

Para ver Sete Cidades sin perderse absolutamente nada, lo recomendable es iniciar la ruta en coche, tomar la carretera principal e ir haciendo paradas para visitar los lugares más impactantes.

Primero es recomendable visitar el pueblo (también llamado Sete Cidades), donde podremos ver varias casas tradicionales construidas con piedras y con techos a dos aguas. Uno de los monumentos más visitados es la Iglesia Parroquial de San Nicolás (Igreja de São Nicolau), de estilo neogótico y construida con piedra volcánica.

Igreja de São Nicolau Getty Images

Una ruta por los miradores de la isla

De camino a la Laguna Sete Cidades, por la carretera M508, lo mejor es ir haciendo paradas es varios miradores y los diferentes lugares de interés. Uno de ellos es el Mirador Pico do Carvão.

Siguiendo la ruta se encuentra el Miradouro da Boda do Inferno. Es recomendable hacer esta parada si no hay nubes bajas, en caso contrario, no se podrá apreciar el paisaje. Se pueden ver cuatro lagos (se suman el Lagoa de Santigo y el de Rasa) y para llegar aquí es recomendable estacionar el coche en el parking de la Lagoa do Canario y seguir el trayecto a pie durante 15 o 20 minutos, aproximadamente. Desde el Miradouro Vista do Rei también puede apreciarse la belleza paisajística de los lagos azul y verde.

Boca do infierno TripAdvisor

El Miradouro da Lagoa de Santiago es otra parada obligatoria donde se puede apreciar dicha masa de agua rodeada de impresionantes árboles. Otros miradores que son recomendables son el Miradouro das Cumeeiras, aunque está un poco apartado de los demás, y el Miradouro da Lomba do Vasco, que ofrece vistas a la costa.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.