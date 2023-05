Descubre las mejores terrazas de Madrid

Encontrar una terraza en la que sentarse a tomar algo en el centro Madrid a veces puede llegar a convertirse en un deporte de alto riesgo. Por eso, hoy os traemos los bares con las mejores terrazas de la capital. Puede que no sean como las glamurosas y famosas azoteas de El Círculo de Bellas Artes o la del Forus Barceló, pero son los bares a los que volver una y otra vez durante los próximos meses. Seguramente habrás pasado mil veces delante de ellos y no te habías dado ni cuenta. ¿Nos acompañas?

Naif Madrid

Cuando piensas en una plaza de Malasaña siempre se te viene a la mente la del Dos de Mayo, pero la plaza San Ildefonso, que en ocasiones pasa desapercibida, está llena de encanto. Con una Iglesia y unos edificios con aire italianos, la plaza desprende un atractivo único. Además, durante el día, puedes encontrar distintos puestos a modo de mercadillo.

Aquí se encuentran varias terrazas, como la del Naif Madrid Burguer Bar. Este original local tiene distintos platos para picar, como sus mini hamburguesas, y una variedad de cervezas como la típica Mahou, Águila y La Cibeles. Aunque parezca que no, encontrar sitio es mucho más fácil de lo que parece, ya que, si esperas diez minutos, siempre acaba liberándose una mesa.

El económico

La calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés, es una de las calles con más terrazas del centro. En el número 9 se encuentra esta emblemática taberna, El Económico, que lleva desde 1.946 ofreciendo tapas típicas españolas. Es uno de los locales más madrileños de Lavapiés, un bar restaurante muy recomendado tanto para tomar algo como para cenar en su terraza. Encontrarás platos clásicos como las bravas o nuevas incorporaciones como las ‘julianas de pollo’. La primera vez que vayas sabrás al momento que no será la única.

Bar Méntrida

En pleno barrio de Chamberí, la amplia glorieta de la plaza de Olavide hay bares de todo tipo para poder comer o tomar algo: el clásico Bar Méntrida, con una increíble variedad de platos caseros, desde calamares a oreja a la plancha hasta todo tipo de ensaladas. Además, muchos de ellos son sin gluten. También puedes encontrar en la plaza restaurantes más modernos como Mama Campo, de estilo rústico con creativos platos como huevo eco al Panne Fratau o torreznos con revolcona de boniato. Cualquier cosa que estés buscando, seguramente la encontrarás en Chamberí.

Los Caracoles Casa Amodeo

Llegamos ahora hasta la emblemática plaza de Cascorro, lugar del famoso mercadillo de El Rastro. Sin duda, es una de las plazas donde el sol madrileño tarda más en esconderse. Una de sus tabernas más famosas es Los Caracoles Casa Amadeo, un clásico que lleva el nombre de su gran especialidad, aunque también tiene otros platos tradicionales.

Si lo que quieres es tomar un café con algo dulce, no te pierdas la cafetería Mafrens, donde además ahora han creado un taller para poder pintar platos mientras degustas su tarta de queso, por ejemplo. Para los más nocturnos, el Café Parnaso es de los locales que aguanta abierto hasta más tarde, y si no hay sitio en la terraza, dentro te sentirás muy arropado por su cálida decoración.

Taberna Angosta

En pleno barrio de La Latina, se encuentra esta terraza escondida al lado de una pequeña Iglesia y una palmera que te traerán una tranquilidad que jamás pensaste que podrías tener en pleno centro de Madrid. Este curioso bar, Taberna Angosta, en verano se disfraza de chiringuito con una decoración playera. Incluso en los domingos más abarrotados pásate a probar unos nachos en este pequeño tesoro escondido uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.

Café del Rey

Si quieres sentirte como en un auténtico Beach Club en el centro de Madrid, no te puedes perder Café del Rey, pegado al centro comercial de Príncipe Pío. Tomarte un Sex on the beach en la capital nunca había sabido tan bien, ya que, gracias a la exótica decoración del pub, podrás incluso pisar arena de playa. Puedes también probar alguno de sus platos como el tataki de atún rojo con miel de pisco o el ceviche de mariscos. Eso sí, acuérdate de reservar antes.

Cervecería Cluz Blanca

Saliendo del metro de Alonso Martínez, te encuentras con la plaza de Santa Bárbara en la que se hallan distintas franquicias con terraza. Si bajas un poco por la plaza hacia la calle de Hortaleza, en el número 118, está la Cervecería Cruz Blanca, el típico bar de toda la vida. Aquí encontrarás sitio más fácilmente para tomar una cerveza fresquita, junto a diversos platos caseros de cocina mediterránea. Te recomendamos que antes de refrescarte ten des un paseo por las calles del barrio. 'Ambientazo' asegurado.

Terraza Collins

Bajo el puente de Segovia en el barrio de La Latina, a mitad de camino entre el Palacio Real y San Francisco el Grande, en la calle de Caños Viejos, 3, se encuentra esta encantadora terraza donde podrás disfrutar de increíbles atardeceres. La terraza Collins ofrece deliciosos cócteles y platos chic como el provolone con jamón y las delicias de calamar. Es el local perfecto para celebrar cumpleaños y eventos.

