La paella más loca de Dabiz Muñoz: acelgas, chipotle, caldo de pollo al limón y setas japonesas

Ya sabemos que no hay nada como celebrar los domingos en familia y alrededor de una buena paella -o arroz en paella, o arroz con cosas-... y es que estas tradiciones no faltar ni en las casas de los chefs más populares. Aunque eso sí, seguramente su paella sea más especial que la preparas en tu casa.

Como el propio chef ha narrado a través de su cuenta de Instagram, la mañana del pasado domingo fue algo accidentada para Dabiz Muñoz, aunque no hay mal que por bien no venga. El chef, que según contaba hacía tiempo que no salía a montar en bici, aprovechó la bajada de las temperaturas para hacer una ruta que él esperaba que fuese de unos 70 kilómetros, aunque a los 45 se le rompió la cadena y tuvo que llamar a su pareja, la presentadora Cristina Pedroche para que fuese a su rescate.

"He tenido que llamar a la chofer sexy para que me rescate"- bromeaba el mejor chef del mundo a través de un vídeo, a lo que Pedroche contestaba: "Espero que al menos nos prepares una buena paella". Y dicho y hecho.

Paella 'a la Dabiz': la versión más exótica

Lejos del garrofó y la ferradura de la paella valenciana, el chef la 'paella a la Dabiz' -como así la ha bautizado el chef en redes sociales-, lleva unos ingredientes mucho más exóticos, donde podemos encontrar desde acelgas, caldo de pollo al limón, setas japonesas y chile chipotle. Una auténtica locura.

En el vídeo podemos ver cómo el chef echar las acelgas troceadas a la paella al más puro estilo Salt Bae para rehogar, y añade en el centro la salmorreta -una salsa creada a base de ajo, tomate, ñoras y perejil que es típica de la provincia de Alicante, aunque el chef ha añadido chile chipotle-.

Una vez se han rehogado las acelgas con la salmorreta, Muñoz añade el caldo, en esta ocasión caldo de pollo asado infusionado con azafrán, y cuando el caldo rompe a hervir, el chef le añade al arroz y lo deja cocinar.

Cuando el arroz ha absorbido el caldo con todo el sabor, para rematar Muñoz añade unas setas japonesas escabechadas con jenjibre y vinagre de hibiscus. En el centro y para coronar, el chef de DiverXO añade el pollo asado con especias y corona con un poco de cilantro roto al momento. ¿Te atreves con esta receta de paella 'a la Dabiz'?

