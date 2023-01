¿Cuál es el mejor momento para viajar a Tailandia?

Tiene playa, montaña, ciudades espectaculares y, por supuesto, una gran gastronomía. Tailandia es uno de los países más hospitalarios y cálidos de todo el Sudeste Asiático. Ahora bien, no es oro todo lo que brilla y es importante tener en cuenta la mejor fecha para ir (que no tiene que ser la más barata), qué hacer en Tailandia y sobre todo qué no hacer.

El clima de Tailandia

El país de las sonrisas, tiene un clima tropical -caliente y húmedo la mayor parte del tiempo-, así que, si no te gusta que se te encrespe el pelo, Tailandia no es la mejor opción. Aunque hace calor prácticamente todo el año, el clima de Tailandia está formado por estaciones: "La estación de las lluvias o monzones es de junio a septiembre; la estación más seca, de finales de noviembre (más o menos) hasta mayo y la estación más calurosa, abril y mayo", nos cuenta Maria Redondo, experta en marketing turístico en The Blueroom Project.

Los mejores meses son de diciembre a marzo (temporada muy alta) porque, a partir de ahí, aunque no llueve, el calor es muy fuerte hasta que llega junio con el monzón: "Que refrescar, lo que se dice refrescar poco, pero al menos aplaca un poco el sofocante clima de abril y mayo, que es temporada media-alta", nos cuenta la experta.

Ya sabemos la mejor época para viajar a Tailandia, pero probablemente no seas el único que ha buscado esto en Google y, por tanto, son los meses en los que más gente hay y los precios suben.

Aglomeraciones en Tailandia

Las aglomeraciones en Tailandia vienen dadas por los turistas occidentales que huyen del frío o que van en busca de las festividades navideñas. El año nuevo chino es entre el 21 de enero y el 21 de febrero, por lo que Bangkok (dónde hay una gran comunidad china) no será la mejor opción si buscas tranquilidad.

Wat Benchamabophit o el templo de mármol (Bangkok) Getty Images

Obviamente en temporada alta hay más gente (como en España en agosto), pero también depende de dónde decidas ir: “Si vas a lo archiconocido (Phuket, Samui) te pasará como aquí en pleno mes de agosto en Ibiza, pero hay zonas (muchas) en las que si encuentras a un turista le invitas a cenar, tal cual. Y de precios, huyendo de núcleos muy turísticos, sigue siendo muy asequible a nuestro bolsillo, la mejor relación calidad-precio”, sostiene María Redondo.

Es un mal menor teniendo en cuenta que –de lo contrario- puedes encontrarte con un monzón mientras te terminas el café.

Los meses más baratos para ir a Tailandia

En nuestro verano (junio, julio, agosto y septiembre) allí está el monzón. Por lo tanto, llueve y es temporada baja, con todo lo que conlleva: “Menos gente, mejores precios e incluso chollos, pero obviamente llueve más que en otras épocas, pese a que Tailandia tiene el monzón más suave de todo el Sudeste. También depende de las zonas, por ejemplo, mientras que en la parte continental llueve más en esas fechas, en el Golfo de Tailandia (Ko Samui, Ko Phangan y Ko Tao) es temporada alta porque llueve muy poco y hay microclima (por eso en esas fechas las islas del Golfo se disparan un poco con los precios)”, mantiene Redondo.

Una vez que estés allí el dinero no es un problema, no porque te sobre, sino porque Tailandia es un país muy barato. Los precios para hospedarse en un buen hotel o comer en un restaurante de calidad son muy asequibles. Eso sí, si algún producto es un poco más caro en comparación, por ejemplo, el protector solar. En este sentido, no escatimes porque el sol de Tailandia no es ninguna broma.

Viaje playero a Tailandia

Si lo que quieras hacer es ir a Tailandia para disfrutar de sus playas, la situación cambia. ¿Cómo es posible que abril y mayo sea temporada media-alta si son los dos meses más abrasadores? Porque hay gente que busca playa y relax y para esto -como explica el planificador de viajes de Lonely Planet- el mes de abril es perfecto: "El mercurio supera los 30 °C, pero aunque se suda, es un gran momento para ir a la playa. La arena blanca de Ko Samet está a una cómoda escapada de Bangkok, también se puede practicar submarinismo en Ko Tao o relajarse en Ko Kood".

Es una playa muy pequeña, pero es una de las bahías más cinematográficas y espectaculares del mundo. La bahía de Phang-nga es conocida como “la isla de James Bond”. Getty Images/iStockphoto

Además, por si no es suficiente con la playa, hay otros atractivos según la mencionada guía de Lonely Planet: "El año nuevo tailandés se celebra entre el 13 y el 15 de abril con la mayor batalla de agua del planeta". En definitiva, en Tailandia hay planes a gusto de todos.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.