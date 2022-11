Las Hin Sam Wan se abren paso al noroeste de Tailandia como si enormes ballenas nadasen entre los árboles de un frondoso bosque. Estas curiosas montañas, también conocidas como Three Whale Rocks, se han convertido en una de las principales atracciones turísticas del país asiático y no es de extrañar, ya que la estampa que nos regala es simplemente mágica.

Belleza inusual

Las Three Whale Rocks se encuentran en la provincia de Bueng Kan y se formaron hace 75 millones de años. Concretamente están ubicadas en la montaña tailandesa de Pau Singha y su belleza inusual ha hecho que sean muy populares entre los turistas que visitan la zona.

Three Whale Rocks. kckate16 / iStock

Si las observamos desde el cielo, estas formaciones rocosas tienen una enorme similitud a un grupo de cetáceos nadando en el mar. Y no solo por su forma redondeada y alargada, sino también por el aspecto pulido de la piedra grisacea, que pareciera la piel del animal.

Una larga ruta

Llegar hasta las Three Whale Rocks no es sencillo, ya que los viajeros deberán hacer una larga caminata a través de una extensa red de senderos. Esta excursión puede llevar un día entero y se puede elegir entre nueve rutas diferentes. Pero el destino final lo merece, ya que no solo podremos disfrutar de las montañas como tal, sino también subir hasta el lomo de dos de las tres “ballenas” y maravillarnos con unas vistas espectaculares de la naturaleza tailandesa.

Three Whale Rocks. NonChanon / iStock

La increíble panorámica no solo incluye el bosque de alrededor, sino también el río Mekong que serpentea entre los árboles y las montañas del distrito de Pakkading ya al otro lado de la frontera con Laos. Sin duda, una experiencia mágica que nos lleva a un lado más desconocido de Tailandia.

