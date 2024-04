Este es el pueblo más alto de España: está a 1695 metros sobre el nivel del mar, cuenta con cascadas y un increíble entorno natural

En el corazón de España, a 70 km de la ciudad de Teruel, se alza Valdelinares, un fascinante municipio que se posiciona como el pueblo más alto del país. Sus casi 100 vecinos tienen el privilegio de vivir a una impresionante altitud de 1695 metros sobre el nivel del mar, un récord certificado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en 1998.

Enclavado en plena Sierra de Gúdar, Valdelinares se asienta sobre una pintoresca ladera coronada por su cementerio, rodeado de vastos pastizales y un exuberante pinar que tiñe de verde el frente del valle. El nombre del pueblo, que proviene del latín "Val de Lignare" (valle entre pinares), hace honor a sus característicos bosques de coníferas, representados en su escudo municipal por cinco majestuosos pinos verdes.

Un paraíso natural y una joya botánica única

Valdelinares no solo destaca por su privilegiada ubicación en las alturas, sino también por su excepcional entorno natural. A tan solo 7 km del núcleo urbano se encuentra la estación de esquí Aramón Valdelinares, un imán para los amantes de los deportes de invierno. Pero el tesoro botánico del municipio es, sin duda, su singular bosque de pino moro, una curiosidad única en el mundo al ser la zona más meridional de Europa donde aflora esta especie.

Un pueblo que mantiene viva su esencia rural

A pesar de su creciente atractivo turístico, Valdelinares ha sabido preservar su autenticidad y su ambiente rural tradicional. La actividad económica principal sigue siendo el sector primaria gracias a la ganadería, la silvicultura y la agricultura. El casco urbano, con sus construcciones de los siglos XVII y XVIII, es un fiel reflejo de la arquitectura popular de la zona.

Descubre los encantos de Valdelinares

Además de disfrutar de la nieve en la estación de esquí, Valdelinares ofrece una amplia variedad de atractivos para el visitante. No dejes de visitar la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves del siglo XVIII y la Ermita de Nuestra Señora de Loreto, un pequeño templete dieciochesco que exhibe los rasgos típicos de las construcciones populares de la región. Y si eres un apasionado del senderismo, no puedes perderte la Cascada de las Lavaderas, el secreto mejor guardado de Valdelinares. Aunque el acceso no es fácil, el esfuerzo merece la pena para contemplar este rincón de belleza salvaje.

¿Cómo puedes llegar a Valdelinares?

Para llegar a Valdelinares desde Teruel, basta con tomar la A-226 hasta Allepuz y luego la TE-V-3, que te conducirá directamente hasta este encantador pueblo encaramado en las alturas y que es el techo de España.

