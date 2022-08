Colobraro, el pueblo italiano que está maldito y cuyo nombre no se atreve a decir nadie

El planeta tierra está repleto de lugares misteriosos e incluso tétricos, enclaves rodeados de leyendas e historias sobrenaturales. Uno de ellos es el enigmático pueblo italiano de Colobraro, del cual se dice que está preso de una maldición. Es tal el temor que suscita, que las personas ni siquiera se atreven a decir su nombre.

Una villa tranquila con un secreto oscuro

La villa de Colobraro se encuentra en la región de Basilicata, al sur del país, justo en lo alto de una colina a 665 metros de altura. A pesar de ser un pueblo tranquilo y rodeado de un bonito entorno natural, este lugar esconde un secreto oscuro y es que, según cuentan las leyendas, está maldito.

Colobraro. Alessandro de Leo / iStock

Tal y como cuenta el diario italiano 'Il Post', la historia empieza en las primeras décadas del siglo XX, cuando el alcalde de Colobraro, un poderoso abogado llamado Biagio Virgilio, pronunció una frase que marcó para siempre el devenir del pueblo. Durante una jornada en el tribunal, Virgilio exclamó con fuerza: “¡Si lo que digo es falso, que caiga este candelabro!”, y efectivamente, ese mismo momento la pieza cayó del techo.

"Ese pueblo"

Ese curioso hecho hizo que el nombre de Colobraro se relacionase con el mal augurio, quedando maldito para siempre y con una mala reputación que le sigue acompañando hoy en día. Es por ello que todo lo malo que ocurre en el pueblo se relaciona con su maleficio, ya sean accidentes de tráfico, problemas económicos e incluso desastres naturales.

Colobraro. Basilicata Turistica / Flickr

Además, el miedo y temor que desprende la localidad llega a alcanzar tales niveles que muchas personas no se atreven ni a decir su nombre y se refieren a él como “ese pueblo”. Si alguien tiene la osadía de pronunciarlo, no falta quien se santigüe para alejar el mal augurio. Pero la cosa no se queda ahí, ya que incluso los policías no se atreven ni a multar a aquellos conductores que se pasan el límite de velocidad en las carreteras de la población.

Cómo aprovechar la mala fama

Pero a pesar de todo, Combarro ha querido aprovechar esa mala fama y utilizarla a su favor, sobre todo para atraer turistas. En este sentido, cada año se celebra un festival donde se cuentan leyendas ligadas a la magia, pero también a las brujas y a los hombres lobo.

De este modo, las calles y plazas se inundan de todo tipo de seres fantásticos en un desfile que recorre la localidad. Incluso, durante la celebración, podremos hacernos con un amuleto con granos de sal para romper conjuros, romero para alejar a los malos espíritus malignos y lavanda para lograr la paz y la serenidad.

