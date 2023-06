Los mejores trucos para ahorrar al hacer el Camino de Santiago

El Camino de Santiago es, sin duda, una experiencia para hacer al menos una vez en la vida. Una aventura que nos recuerda que lo mejor está siempre en el camino. No solo es un viaje increíble para disfrutar de andar, de la naturaleza, de los recónditos lugares de Galicia y de su impresionante gastronomía, sino que también es una forma de visitar numerosos lugares a un precio muy económico. ¡Esta es la señal que estabas buscando para descubrir low cost Galicia este verano!

Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para hacer el Camino de Santiago. En este artículo de Anaya Touring encontrarás todos los consejos imprescindibles para emprender la marcha, así como las guías y libros más completos para todo tipo de peregrinos, como los 49 Mapas para realizar el Camino de Santiago (Francés) o la Guía del Camino de Santiago (Inglés). Incluso, recientemente publicado, Dog trip. Camino de Santiago con perro para todos los ‘perregrinos’ de cuatro patas que quieran emprender esta aventura.

Para inspirarte y preparar el viaje te recomendamos que eches un vistazo a dos títulos muy especiales y singulares, sobre todo lo que se ha publicado sobre el Camino de Santiago. Uno es 101 Lugares del Camino de Santiago sorprendentes que nos ofrece esos rincones que están ‘fuera de ruta’ del Camino, pero por los que merece la pena hacer un pequeño desvío y disfrutar de su belleza.

Y, el otro es El Camino de Santiago. Acuarelas de Viaje, un libro para deleitarnos antes y después el Camino con las ilustraciones de Zacarías Cerezo de todos los lugares emblemáticos de este viaje hasta Compostela y Fisterra. Los textos de este título de acuarelas y del anterior 101, así como otros muchos libros sobre el Camino, son del historiador y periodista Antón Pombo, uno de los mayores expertos sobre todo lo que rodea el Camino de Santiago.

Te dejamos a continuación 3 consejos definitivos para hacer el Camino con los bolsillos vacíos, cuánto menos peso se lleve encima mejor, ¿no crees?

1. Duerme en los albergues públicos

Albergue en el Camino de Santiago TONO BALAGUER (istock)

Una de las características fundacionales del Camino de Santiago es acoger al peregrino. Si no quieres gastarte mucho dinero alojándote en un albergue privado, puedes dormir en uno de los 70 centros de la Red Pública de Albergues del Camino de Santiago en Galicia. Son más económicos que los albergues privados, el pago es de 8 euros por persona y la estancia es de una noche en cada albergue. Las plazas van en función del orden de llegada, ya que no hay posibilidad de reservar.

En este aspecto, es recomendable no viajar en temporada alta, para asegurarte de que llegues cuando llegues no tendrás problema para encontrar sitio. Si no, lo ideal será emprender el camino muy temprano por la mañana, para poder llegar lo antes posible y asegurarte de que en el albergue haya hueco.

También hay casas de personas voluntarias que ceden su espacio a peregrinos. A cambio, cada uno realiza la aportación económica que considere. Otra opción es acampar, aunque eso implicará que tengas que cargar con todo el peso de una tienda de campaña. Además, estarás más aislado del ambiente que se crea en los albergues y de las historias que se crean entre los caminantes, una experiencia única que recomendamos.

2. Ahorra en comida

Uno de los mayores dilemas a la hora de organizar el presupuesto para hacer el Camino. Es muy típico que en todos los bares y restaurantes de las distintas etapas te encuentres con el menú del peregrino, que suele tener un precio de 10 euros, y donde también ofrecen una amplia variedad de bocadillos más baratos.

Aunque, sin duda, lo más económico siempre será comprar en el supermercado. Todo dependerá un poco de si tienes la suerte de tener uno cerca del lugar donde vayas a dormir o, por el contrario, si te merece la pena el peso de la comida en la espalada si el supermercado está lejos. Lo bueno es que muchos albergues suelen tener una zona común con cocina y microondas.

Otra opción es llevar contigo un camping gas que, aunque suponga un poco más de peso, cada vez hay tamaños más pequeños y prácticos. Lo que está claro es que una buena alimentación es muy importante para poder tener la energía suficiente que requiere caminar tantos kilómetros.

3. Cargar con el peso

Dos peregrinos en el Camino de Santiago Getty Images/iStockphoto

Una de las grandes diferencias entre hacer un Camino de Santiago 'lujoso' o uno low cost reside en decidir si usar un servicio de transporte de mochilas. Hay muchas empresas que se encargan de mover tu equipaje de alojamiento en alojamiento, de esta forma, evitaras cargar con el peso y andarás mucho más ligero. Si esto se va de tu presupuesto, te recomendamos algunos trucos que te ayudaran a la hora de preparar el equipaje:

Coloca bien las cosas . Lo elementos más pesados deben ir muy cerca de la espalda mientras que los más ligeros y de más uso atrás o en los bolsillos laterales.

. Lo elementos más pesados deben ir muy cerca de la espalda mientras que los más ligeros y de más uso atrás o en los bolsillos laterales. Divide el peso si viajas con gente . Mientras uno lleva el botiquín, otro puede llevar un neceser con productos básicos que podéis compartir como la pasta de dientes.

. Mientras uno lleva el botiquín, otro puede llevar un neceser con productos básicos que podéis compartir como la pasta de dientes. Lava la ropa, en verano se secará muy rápido. De esta forma, podrás llevar menos equipaje. Te aseguramos que cuando lleves unos cuantos kilómetros notarás que te pesa hasta un calcetín.

