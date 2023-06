Una de las rutas más bonitas de Galicia: pasarelas de madera y pueblos medievales a través de un río

Separando Ourense de Lugo, el río Sil es una de las atracciones naturales más impresionantes de la Ribera Sacra. Con su impresionante cañón, ofrece al viajero numerosos miradores desde donde admirar toda su grandeza. No obstante, la región esconde otros lugares que son igual de imponentes.

Uno de ellos es el cañón del río Mao, un afluente del Sil que cuenta con un entorno increíble. En él discurren numerosas rutas de senderismo como la ruta del Cañón del Río Mao, un camino circular de 16 kilómetros de longitud donde se observan pueblos históricos a la vez que se pasea por pasarelas a la ribera del río.

El camino tiene una duración estimada de 6 horas y 30 minutos, con un desnivel positivo de 990 metros y una altitud máxima de 850 metros. Es un sendero con cierta exigencia física, por lo que se deberá ir preparado con abundante agua y ropa adecuada. Esto hace que se le considere un recorrido de dificultad media.

Un paseo por pasarelas de madera

El punto de partida y de llegada es la conocida como Fábrica de la luz, una antigua central hidroeléctrica reconvertida en albergue. Desde allí, se ascenderá por una pendiente considerable hasta llegar a San Lourenzo de Barxacova, donde se encuentra una necrópolis medieval con varias tumbas excavadas en la roca. Desde este pueblo, el camino se vuelve llano y discurre a lo largo del cañón del río Mao, a través de un estrecho sendero.

Seguidamente, el recorrido se aleja del cañón y atraviesa campos de pasto y cultivo, pasando, a su vez, por varios pueblos como Forcas y A Miranda. Se llegará de nuevo a San Lourenzo, lugar desde donde se puede disfrutar de unas vistas maravillosas de todo el cañón del río Sil. Más tarde, se descenderá hasta llegar al cauce del río Mao, para terminar subiendo por unas pasarelas de madera. Este momento es uno de los más especiales de la ruta, pues discurre por la ribera del río, creando un momento de lo más bonito. Siguiendo esta dirección llegaremos de nuevo al punto de partida, concluyendo la ruta.

Existen algunas rutas alternativas como la que parte y finaliza directamente desde San Lourenzo de Barxacova. Esto evitará la subida desde la Fábrica de la Luz hasta el pueblo. Igualmente, desde las tumbas antropomórficas de esta localidad, sale una pequeña variante no homologada de poco más de 500 metros que recorre los soutos de Meder y regresa al canal para continuar por el camino señalizado.

Qué hacer por la Ribera Sacra

Aparte de este camino, la Ribera Sacra brinda al viajero multitud de atractivos que se pueden compaginar perfectamente. Uno de ellos es la visita al pueblo de Castro Caldelas, uno de los más bonitos de España. Allí, se puede disfrutar de su espectacular casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico en 1998. De todos sus atractivos destaca su imponente castillo medieval, una construcción del siglo XV que fue la más importante de toda la región.

La otra parada obligatoria son los cañones del Sil. Se trata de una serie de miradores que dejan sin aliento al visitante. Uno de los más destacados es el mirador de As Penas de Matacas, pero los de Pena do Castelo y del Duque ofrecen unas vistas inmejorables. También hay que remarcar el municipio de Cristosende, desde donde disfrutar de un café o un vino en su mirador es una experiencia que no se olvida.

Vista desde el Mirador de Cristosende 20minutos

Cómo llegar

Desde Ourense, el viaje hasta la Fábrica de la Luz es de alrededor de 1 hora por la carretera OU-536. Por su parte, desde Lugo, el trayecto es de 1 hora y 40 minutos aproximadamente por la vía CG-2.2.

