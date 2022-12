Baja California Sur, playas y pueblos con el latido del México más fascinante

Todo desierto tiene su oasis, pero solo uno aglutina 104 especies de mamíferos, solo uno entre montañas, océano y mar. Los Cabos, en Baja California Sur, se impone como uno de los destinos más fascinantes y variados del panorama turístico internacional. Su situación geográfica, cualidades geológicas, sus corrientes marinas y su clima, entre otras bendiciones, han consagrado esta región mexicana como una de las más interesantes propuestas para los amantes de la biodiversidad y la naturaleza. Un entorno geográfico y natural diferente.

Vista aérea de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Getty Images/iStockphoto

Allí donde parece que acaba la tierra, el paraíso adopta nuevas formas, se viste de vivos colores y huele a mezcal y habanero. El Mar de Cortés, en el golfo de California, conjuga en su paleta todo el cromatismo del azul, desde el zafiro al turquesa pasando por el verde esmeralda. Calificado por el biólogo marino Jacques Cousteau como “el mejor acuario de la Tierra”, en sus aguas llegan a habitar, según la época del año, hasta el 40% de los mamíferos marinos. Siendo el invierno la mejor estación para avistar ballenas jorobadas, tiburones ballena, delfines, tortugas o leones marinos.

El biólogo marino Jacques Cousteau calificó al Mar de Cortés como “el mejor acuario de la Tierra”

Tortuga en las aguas de Cabo Pulmo. Turismo de Los Cabos

Mar y desierto

Bucear con meras gafas y tubo es un placer en las cálidas aguas del golfo y los más expertos pueden, equipados con botellas, adentrarse en las profundidades que cautivaron al equipo del “Calypso”. A las playas semi vírgenes de Shipwrecks o de los Frailes, en el Cabo Pulmo, paraje protegido por la Unesco, se llega empolvado tras una colección de baches por caminos de tierra y cactus gigantes, es aquí donde el desierto besa al mar. En Cabo Pulmo se encuentra uno de los arrecifes de coral más antiguos del Pacífico y de los mejor conservados.

La icónica playa Balandra en La Paz. Getty Images/iStockphoto

Playas de ensueño

Junto a la capital de Baja California Sur (BCS), La Paz, otra playa emblemática, la de Balandra, cuyo mar turquesa, cuando baja la marea, permite al visitante la ilusión de caminar sobre el agua. Lugar icónico también gracias a la singular formación llamada Hongo de Balandra, entre su playa y la de Shiro. El vandalismo tuvo a mal tumbarlo al mar, aún no existía Instagram, pero la ignorancia viene de lejos y a lo más alto del pétreo hongo se subieron para fotografiar el hito hasta que el vástago de piedra cedió. Años después la gran piedra fue recolocada en su lugar y de nuevo puede admirarse el trabajo de la erosión por los siglos de los siglos. Muy cerca, la isla de Espíritu Santo, otra joya en el mar de las joyas, no en vano Hernán Cortés la llamó “la isla de las Perlas”. Patrimonio Mundial de la Unesco, aquí se puede nadar entre leones marinos; el único requisito, que no estén en tiempo de apareamiento, lo que sucede entre junio y agosto.

Las playas, las actividades acuáticas, la fiesta en sus bares y discotecas al aire libre y El Arco, formación natural entre el golfo de California y el Pacífico, son los principales atractivos de Baja California Sur

Calle de Todos Santos, pueblo mágico de Baja California Sur. Emily M Wilson

Pueblos mágicos

El Pacífico se abre al otro lado de la península, el oeste del oeste con sus inolvidables puestas de sol. En esta parte de la BCS el pueblo mágico de Todos Santos (hay tres pueblos mágicos en BCS) guarda historias, leyendas y hasta fantasmas como el de Mercedes, recepcionista del Hotel California a quien sacrificaron en un rito ancestral y dicen que se aparece a los huéspedes del hotel. Los Eagles negaron haberse inspirado en este lugar para su famosa canción, pero el reclamo no entiende de excusas, quizá monetarias. Un mito, una leyenda, una canción y una belleza de pueblo. Sus casas coloniales, galerías de arte, tiendas de artesanía local, terrazas y calles decoradas por guirnaldas de colores hacen de Todos Santos un lugar realmente mágico y pintoresco.

Muy cerca, la playa de Los Cerritos es el sueño de todo surfero y el Hotel Paradero una tesis doctoral cum laude de paisajismo. En Tierra Sagrada alquilan bicicletas eléctricas para recorrer dunas y playa, descargando la adrenalina concentrada por tantas emociones. En un gran palmeral, el restaurante DUM ofrece lo mejor de la cocina francesa interpretada con productos locales y exquisiteces mexicanas.

Leones marinos en el Parque Nacional Cabo Pulmo. Andrew Peacock

San José del Cabo y Cabo San Lucas, separados por algo más de 30 kilómetros, representan la esencia de la Baja California Sur. Entre los dos Santos se encuentran las mejores playas “nadables” (no todas lo son) de arena blanca coralina, como playa Palmilla y su mítico Hotel One&Only, Las Viudas, Chileno Bay, Santa María o la playa de Costa Azul. Ya en San Lucas la gran playa de El Médano y aquellas dos ingeniosamente llamadas del amor y del divorcio. En la punta del cabo, donde el famoso Arco de San Lucas, se encuentra Cortés con el Pacífico y a esta playa, que en realidad es una que comunica con los dos mares, se bautizó como la playa del Amor en el tranquilo Cortés y como la del Divorcio en su parte del Pacífico.

Buceo con tiburón ballena en aguas de Baja California. Getty Images

Hoteles y restaurantes

La marcha nocturna se trabaja en San Lucas alrededor de su marina y hay un par de restaurantes tan singulares como de excelente gastronomía local, Tres Sirenas y Wachinango’s. Desde San Lucas se alquilan embarcaciones para llegar al Arco, icono de Los Cabos, cuya silueta enmarcada por el anaranjado telón de fondo del atardecer es todo un privilegio desde el roof top del hotel The Cape. San José del Cabo es el hermano tranquilo y culto, el que busca galerías de arte, artesanía, cuidadas terrazas y restaurantes sublimes que dejan claro que aquí el visitante también encuentra lo mejor de la gastronomía. Don Sánchez, Tamarindos y Fish and Grill representan la calidad culinaria con su máxima de la granja a la mesa, el buen gusto decorativo y el excelente trato y simpatía de Los Cabos. En Acre, calificado como tercer hotel más sexy del mundo, podremos dormir en un árbol.

Alojamiento para dormir en un árbol del hotel Acre. Turismo de Los Cabos

El sector privado más potente de México es el primer interesado en proteger su tierra, las construcciones están muy controladas, no hay masificación y la seguridad está garantizada. Más información en visitaloscabos.travel

