Aunque siempre se nos hacen cortos, los días festivos que nos permiten disfrutar de un puente nos encantan. Hay quien aprovecha para poner a punto su casa, para mejorar sus habilidades culinarias o para quedar con aquellas amistades que hace mucho que no ve. Otros ven estos puentes como una oportunidad para conocer mundo y lanzarse a una escapada exprés. Desde quienes se acercan hasta parajes para disfrutar del otoño en su máxima expresión hasta los urbanitas que se decantan por descubrir una capital europea, un destino perfecto para recorrer en tres o cuatro días, no hay quien no piense ya en su próximo fin de semana largo. ¿Cuáles son tus planes para el Puente de la Constitución?

Los próximos 6 y 8 de diciembre son festivos a nivel nacional en España, una fecha que muchos aprovechan para gastar algunos de los últimos días de vacaciones del año y poder disfrutar de unas jornadas extra de fiesta. Si estás pensando en viajar en estas fechas, nuestra recomendación es clara: no lo dejes para última hora si no quieres quedarte sin opciones o pagar un dineral. Más cuando te contemos que sabemos dónde conseguir vuelos desde 18 euros para volar a diferentes destinos, nacionales e internacionales.

Vuelos desde 18 euros para el Puente de la Constitución

Por un lado, en el outlet de la compañía aérea Vueling podemos encontrar vuelos desde los 18 euros que cuesta volar al archipiélago balear o desde los 20 euros de la ida del destino internacional más económico. Y sí, también son precios para el Puente de la Constitución. Por ejemplo, si salimos desde Barcelona, el vuelo a Menorca con salida el 2 de diciembre parte de 17,99, mientras que el regreso, oscila entre los 11,99 de los días 5 y 9, los 59,99 del día 6, los 24,99 del día 7 o los 14,99 del día 8. También partiendo de la ciudad Condal y con la misma fecha de salida, el vuelo a París tiene un precio de 69,99 euros, mientras que la vuelta ronda entre los 31 y los 62 euros. Pero no es ni el único lugar de salida ni los únicos destinos, ¿quieres descubrir todas las ofertas?

Otra de las webs que merece la pena visitar si estamos planeando un viaje es Edreams donde, podemos encontrar vuelos desde los 39 euros para viajar a Ibiza desde Madrid el día 3 de diciembre, a los 122 euros para viajar a Londres, desde Barcelona en la misma fecha. Eso sí, el importe del viaje varía en función del aeropuerto de salida y los días de partida y llegada por lo que te recomendamos estudiar bien todas las opciones para volar al mejor precio.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Vueling y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.