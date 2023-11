Vuelos directos o con escalas: ventajas y desventajas de cada uno de ellos

Realizar un viaje siempre supone una planificación exhaustiva, especialmente si se va a coger un avión. Si el vuelo es corto, como algunos de los que podrían desaparecer en España, lo más común es que sea directo, pero en algunas ocasiones el lugar de destino no tiene puente aéreo con el aeropuerto de origen, por lo que es necesario hacer un trayecto que incluya una parada en otra ciudad distinta.

A la hora de comprar un billete de avión para un viaje de media y larga distancia (en los que a veces es difícil dormir), dependiendo del origen y del destino, hay dos opciones: los vuelos directos y los vuelos con escalas. Si ambas opciones están disponibles, a veces puede surgir un dilema sobre cuál adquirir. Lo cierto es que los dos tienen tanto ventajas como inconvenientes.

Los vuelos directos, más rápidos y más caros

La mayor ventaja que tienen los vuelos directos son, como es evidente, el factor tiempo, ya que se llegará al lugar del destino a la hora estipulada, siempre y cuando no haya ningún contratiempo externo. Además, al no ser necesario tener que parar en otros aeropuertos, no habrá que estar pendiente de nada relacionado con el viaje durante el trayecto.

En los vuelos directos no hay que esperar en una segunda vez en el aeropuerto Pixabay/Free-Photos

Por otra parte, el mayor inconveniente que tienen este tipo de vuelos es que suelen ser más caros en comparación a uno con escalas, aunque no es una norma general. Eso sí, hay algunos trucos, como adquirirlos en cierto mes, día y hora, que se pueden utilizar para conseguirlos por una cuantía menor.

Los vuelos con escala, más baratos pero con más riesgo

Por ende, los vuelos con escala suelen ser más baratos que los directos, así que se pierde en tiempo, pero gana el bolsillo. Además, el hacer escala te puede permitir conocer la ciudad donde se hace el transbordo, algo similar a la práctica conocida como 'stopover', por lo que puede ser una gran oportunidad para visitar, aunque de manera muy breve, otro lugar.

Obviamente, la mayor desventaja frente a los vuelos directos es el tiempo de viaje, que suele ser bastante mayor. Además, si el primer vuelo que hay que tomar sufre algún tipo de retraso o contratiempo, cabe la posibilidad de que no se llegue a tiempo a coger el segundo, por lo que es mucho más arriesgado.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.