Los destinos que podrían desaparecer en España por la reducción de los vuelos cortos

El presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, y la líder del partido Sumar, Yolanda Díaz, llegaron durante la tarde del martes a un pacto para un nuevo Ejecutivo de coalición, en el que se recoge el compromiso de reducir los vuelos cortos nacionales cuando haya una alternativa de transporte ferroviaria de dos horas y media, lo que afectaría, entre otras, a la ruta entre Madrid y Barcelona.

Esta medida tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono, que son mayores en los viajes en avión. Asimismo, esta propuesta ya fue aplicada en Francia en marzo de este año, donde ha eliminado tres rutas aéreas del interior del país. "No podemos obviar el futuro. La revolución verde tiene que ser una prioridad en esta legislatura", ha declarado la todavía vicepresidenta segunda en sus redes sociales.

Según un informe elaborado por Ecologistas en Acción, la supresión de estos vuelos cortos en la geografía de nuestro país ahorraría más de 300.000 toneladas de CO2 al año. Como posible alternativa, el programa electoral de Sumar incluye impulsar estrategias en materia de transporte que promuevan el trasvase de usuarios del avión al ferrocarril, reduciendo las tarifas de los billetes de AVE y larga distancia para mejorar la conectividad territorial.

Estos son los trayectos aéreos que podrían ser suprimidos

Esta sugerencia del Gobierno de coalición para eliminar aquellos desplazamientos en avión que puedan realizarse en tren en menos de dos horas y meda no afecta, por el momento, a demasiados trayectos. Hasta la fecha, solo existen tres rutas regulares por aire que cumplan esta condición:

Madrid-Barcelona (2:17 horas)

Madrid-Alicante (1:49 horas)

Madrid-Valencia (1:49 horas)

En cualquier caso, cabe destacar que existen rutas aéreas que se quedan muy cerca del límite de las dos horas y media, estos son los casos:

Madrid-Sevilla (2:33 horas en su conexión ferroviaria más rápida)

Madrid-Málaga (2:36 horas)

Madrid-Murcia (2:48 horas)

Asimismo, otras rutas entre grandes ciudades no se verían afectadas por la medida porque el recorrido ferroviario dura demasiado, como es el caso de Madrid-Bilbao o Madrid - Santiago. En otro caso, directamente no existen vuelos regulares con un número relevante de pasajeros, como por ejemplo Madrid - Zaragoza o Barcelona - Zaragoza.

¿Cuántos pasajeros utilizan vuelos cortos cada año?

En total, durante el pasado 2022, cerca de 3,5 millones de pasajeros viajaron por medio de estas rutas. En concreto, 1.716.000 pasajeros cogieron vuelos con ruta Madrid-Barcelona y más de 500.000 hicieron en avión el trayecto que une Madrid con Málaga. Además, un total de 400.000 hicieron uso de la ruta Madrid-Sevilla, 308.797 de la de Madrid-Valencia y 280.000 de la de Madrid-Alicante.

La estandarización de las medidas de las maletas de cabina que propone la UE



El Parlamento Europeo aprobó el pasado 4 de octubre unificar las medidas para viajar con maletas de mano gratis en la cabina del avión. Lo que se busca desde Estrasburgo es armonizar las medidas y el peso de este elemento "indispensable y no puede estar sujeta a un coste extra" para el pasajero.

En cualquier caso, los consumidores deben tener en cuenta que la resolución aprobada no es vinculante, es decir, no es firme, por lo que a día de hoy las compañías aéreas no están obligadas a cambiar su política de equipaje de mano. Es más, desde la Asociación de Líneas Aéreas informan que las prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina son legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria.

