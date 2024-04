Todo lo que tienes que saber si viajas en avión estando embarazada según la aerolínea

En el caso de estar embarazada y tener que volar en avión, pueden surgir muchas dudas, empezando por si es seguro. Tal y como señala Aena, "viajar es seguro para una mujer embarazada sin complicaciones previas", aunque siempre tendrá que seguir las indicaciones de su médico, que determinará si es conveniente o no volar según sus circunstancias propias.

Según la compañía aérea, los requisitos y las normativas para viajar en estado de gestación son diferentes, de modo que es imprescindible consultar toda la información antes de reservar un vuelo.

Iberia

En el caso de volar con Iberia, esta aerolínea no exige ninguna autorización específica antes de las 28 semanas de gestación, aunque la recomienda pasado ese periodo. A partir de la 36 semana de gestación (32 si es múltiple y sin complicaciones) no recomienda volar (ni durante la primera semana después de dar a luz), pero si tiene que hacerlo igualmente, la pasajera embarazada deberá presentar un certificado de su médico al embarcar.

Iberia permite a las embarazadas acceder al avión de forma preferente. Para ello solo habrá que dirigirse al personal en la puerta de embarque, que le indicará cómo proceder para embarcar en primer lugar.

Air Europa

Por su parte, Air Europa tampoco recomienda viajar a las mujeres embarazadas más allá de la semana 36 de gestación (32, si es gemelar sin complicaciones). En el caso de tener que hacerlo, la pasajera deberá consultar obligatoriamente a su médico, quien decidirá finalmente si es conveniente o no. Así, el día del vuelo deberá presentar un certificado médico oficial, expedido dentro de los 10 días antes del vuelo.

Ryanair

Con Ryanair, las pasajeras embarazadas podrán volar sin ninguna autorización hasta la semana 28 de gestación, a partir de ese momento necesitarán una carta de "apta para volar" rellenada por su médico. Este formulario debe ser completado y fechado 2 semanas antes del vuelo, y se puede descargar desde la web de Ryanair.

Si es un embarazo simple, no se permite viajar después de la semana 36 de embarazo. Si es un embarazo de gemelos/trillizos, se necesita la autorización para volar entre las semanas 28 y 32, y no se permite viajar después de la semana 32. Por otro lado, la madre podrá viajar 48 horas después de dar a luz, si no ha sufrido complicaciones o alguna intervención quirúrgica en el parto.

Vueling

Al volar con Vueling, una pasajera embarazada podrá viajar hasta las 27 semanas sin aportar ningún certificado médico. Entre las 28 y 35 semanas deberá presentar un permiso del médico que confirme que puede volar. Y a partir de la semana 36 de gestación en adelante, las embarazadas no podrán volar.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por España y por el mundo.