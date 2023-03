El tamaño y peso de tu maleta de cabina para viajar con la tarifa más barata de cada aerolínea

La búsqueda de un vuelo barato no es tarea fácil, y menos aún con los precios por las nubes, por lo que si se encuentra un viaje a buen precio no es para que se desaproveche. Sin embargo, en ocasiones pensamos tener un chollo entre manos y por no comprobar el peso y el tamaño de la maleta nos podemos llevar algún susto.

Normalmente, los billetes low cost incluyen una letra pequeña donde se exponen las diferentes condiciones del viaje. En ella, la aerolínea establece el tamaño de la maleta de cabina para no acabar pagando un extra. Sin embargo, hay algunas compañías que cobran el suplemento solo por subir a bordo la maleta de cabina si se trata de su tarifa más económica.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) expuso y denunció esta práctica como abusiva y contraria a los derechos de los consumidores. Así, según la organización se trata de Easyjet (entre 7,99 y 16,99 euros con la tarifa Estándar), Eurowings (desde 15 euros con la tarifa Basic), Norwegian (entre 7 y 14,90 euros con la tarifa Low Fare), Ryanair (entre 8 y 32 euros con la tarifa Value), Vueling (entre 9,50 y 20 euros con la tarifa Basic) y Wizz Air (entre 5 y 40 euros con la tarifa Basic).

Las dimensiones recomendadas

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estableció una recomendación acerca de las dimensiones de la maleta: no exceder 55x35x20 centímetros, ruedas, asas y bolsillos incluidos. Esta no es oficial, pues muchas de las aerolíneas tienen tamaños totalmente diferentes.

No obstante, hay que tener en cuenta también el peso de la maleta, el cual normalmente suele ser de 8 kilogramos. Esto no da mucho espacio para el equipaje, ya que en general, la maleta vacía ya suele pesar en torno a los 3 kilogramos. Igualmente, estas dimensiones y peso son las que incluyen las tarifas low cost, por lo que si se viaja con paquetes superiores o en business, las condiciones seguramente sean más amplias.

De esta forma, la OCU ha recopilado un listado con el peso y las dimensiones de la maleta en las tarifas de bajo coste de las principales aerolíneas.

(1) Peso total sumados todos los bultos.

(2) Indican simplemente bolsa o maletín pequeño.

