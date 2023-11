Qué jubilados pueden tener descuento en el precio de los viajes del Imserso

La venta de viajes del Imserso para la temporada 2023 y 2024 ya ha iniciado y los jubilados y pensionistas podrán elegir entre una gran variedad de destinos a lo largo y ancho del territorio de España. Las opciones van desde las zonas costeras, Islas Baleares y Canarias hasta circuitos de naturaleza, culturales y capitales de provincia.

Los precios ya están establecidos y van desde los 124,68 € hasta los 435,95 € por persona. Eso sí, hay usuarios que pueden optar a una reducción de precios si cumplen ciertas condiciones.

Quiénes pueden tener reducción de precio

Tal y como señalan desde la propia web del Imserso, "los precios podrán minorarse para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (PNC) de la Seguridad Social". Las pensiones no contributivas son "prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo", detallan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Dos jubilados de viaje. iStock

Precios de los viajes de Imserso 2023-2024



Zona Costera Peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana:

Con transporte: Estancias de 10 días (9 noches) por 290,07 €. Estancias de 8 días (7 noches) por 228,93 €.

Sin tranporte: Estancias de 10 días (9 noches) por 253,65 €. Estancias de 8 días (7 noches) por 210,72 €.

Zona Costera Insular: Islas Baleares

Con transporte: Estancias de 10 días (9 noches) por 331,49 €. Estancias de 8 días (7 noches) por 267,63 €.

Sin transporte: Estancias de 10 días (9 noches): 253,77 €. Estancias de 8 días (7 noches) por 210,47 €.



Zona Costera Insular: Islas Canarias

Con transporte:Estancias de 10 días (9 noches) por 435,95 € Estancias de 8 días (7 noches) por 355,30 €.

​Sin transporte: Estancias de 10 días (9 noches) por 253,65 €. Estancias de 8 días (7 noches) por 210,39 €.

Turismo de Escapada

Circuitos culturales: 6 días (5 noches) por 293,16 €.

6 días (5 noches) por 293,16 €. Turismo de naturaleza: 5 días (4 noches) por 286,82 €.

5 días (4 noches) por 286,82 €. Capitales de provincia: 4 días (3 noches) por 124,68 €.

4 días (3 noches) por 124,68 €. Ceuta o Melilla: 5 días (4 noches) por 286,82 €

¿Cómo reservar plaza en los viajes del Imserso?



Desde el 4 de octubre de 2023, las personas que han sido acreditadas para participar en los viajes empezaron a recibir en sus domicilios su carta de acreditación. Tal y como señalan desde la propia web del Imserso: "en esta carta de acreditación se incluye una Clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias; en el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el Programa de Turismo del Imserso, solo es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad".

Así, la reserva de plazas se puede efectuar en la web de la empresa adjudicataria TURISMOSOCIAL o de forma presencial en los puntos de venta o agencias de viajes colaboradoras. Estas últimas se pueden consultar en un documento en el apartado del Imserso de la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.