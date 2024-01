Arranca Fitur 2024 en Ifema Madrid, protagonizada por la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental

Los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia inauguran este miércoles la 44 edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2024, que se lleva a cabo en el recinto de Ifema Madrid y que se presenta este año como la feria líder mundial no solo en el ámbito turístico, sino también en el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental.

En concreto, los Reyes harán un recorrido por los diferentes pabellones de la feria acompañados por distintas autoridades, tanto nacionales, entre ellas el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, como internacionales, destacando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuyo país es invitado en esta edición. La feria estima alcanzar este año los 150.000 profesionales entre miércoles y viernes, igualando la cifra de la edición de 2020, y los 100.000 asistentes de público general durante el fin de semana.

Asimismo, reunirá en total a 8.500 participantes con presencia de todas las comunidades autónomas, empresas y destinos de 152 países, 90 de ellos con representación oficial internacional, y 806 expositores titulares que desplegarán su oferta a lo largo de 9 pabellones, uno más que en la feria de 2023. Se estima que todo este movimiento de llegadas a Fitur genere un impacto en la economía madrileña de 430 millones de euros, incidiendo en sectores como el transporte, hotelería, restauración, comercio, ocio y cultura.

"Fitur 2024 demuestra que el turismo sostenible no solo es una tendencia, sino una necesidad imperativa para garantizar un futuro equitativo para las generaciones venideras, y presenta, reflejo de una industria con clara orientación responsable, y pone en valor los esfuerzos, compromisos y avances en sostenibilidad de destinos y empresas", concluye la organización del evento.

La sostenibilidad como hilo conductor

Como cada año, Fitur dará un papel destacado a aspectos relacionados a la innovación, transformación digital y tecnología, así como temas relacionados con el desarrollo sostenible y la accesibilidad.

La novedad de esta edición se encuentra en la creación de 'Fitur 4all', que promoverá el desarrollo del turismo accesible y visibilizará iniciativas de destinos y empresas en este ámbito a través de los I Premios Fitur 4all.

También destacable será la apuesta de 'Fitur Sports', que regresa por segunda vez para ampliar contenidos, duración y mostrar cómo el turismo deportivo es impulsor del turismo sostenible. Así, 'FiturTechy' este año brindará una visión innovadora en una coyuntura de cambio para el sector turístico, a través de sus cuatro foros sobre negocios, destino, sostenibilidad y tendencias de futuro.

'Fitur Know How & Export' celebrará su duodécimo aniversario trayendo como novedad el concurso 'The AI for Tourism Award 2024'. A estas espacios se unen 'Fitur Cruises', que repite en su tercera edición ampliando su campo de acción al ámbito profesional en el turismo de cruceros; 'Fitur Mice', que será nuevamente una gran oportunidad para poner en contacto a la oferta MICE con sus potenciales clientes; 'Fitur Screen', que conecta las industrias del turismo y del cine; 'Fitur LGTB+', para ofertas específicas para el segmento de cliente LGTB; 'Fitur Talent', que analizará la situación y la gestión del talento en las organizaciones y empresas en dos años sin precedentes; junto con otras actividades como 'Fitur Woman', 'Fitur Lingua', 'Travel Tecnhology'.

Ecuador como socio de Fitur

Por su parte, Ecuador, 'País Socio Fitur 2024', presentará su oferta turística, rica en diversidad geográfica, cultural y una robusta conectividad aérea en España. Su stand en el pabellón 3 reflejará su tradición y albergará una variedad sensorial en la que descubrir la naturaleza y cultura del país apoyada por la campaña 'Time to Reset in Ecuador'.

Debido a la situación de inseguridad que asola el país en las últimas semanas, el país latinoamericano lanzó la semana pasada un mensaje de normalidad para los turistas que tienen previsto visitar el país en los próximos días, animando a los viajeros a mantener sus planes pese a los últimos incidentes violentos que han alertado a la prensa internacional y han creado una imagen de inseguridad en sus calles.

De hecho, Fitur recibirá este miércoles al presidente del país sudamericano, Daniel Noboa, quien realiza su primer viaje al extranjero tras los últimos acontecimientos de violencia en Ecuador y en el cual mantendrá una reunión con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela posterior a la inauguración.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.