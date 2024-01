Nerja y su Cueva desembarcan en Madrid para mostrar su oferta turística con una gran gala que reunió cine, cultura y deporte

La localidad malagueña de Nerja es como un espejo: todo el que se mira en ella, se encuentra. Naturaleza, sol, calles encantadoras, playas con mar turquesa, sierras, calas naturales, deportes acuáticos y de montaña y la famosa cueva cercana… busque lo que busque el turista, ya sea patrio o extranjero, está en Nerja. Y eso es lo que quisieron demostrar el Ayuntamiento de Nerja y la Fundación Cueva de Nerja en una gran gala celebrada en Madrid, en Sala Platea, como previa a la participación de Nerja y su Cueva en la feria de turismo Fitur 2024.

El encanto de la localidad donde se rodó Verano Azul hizo que centenares de invitados acudieran a la cita, bajo el eslogan Nerja y su cueva: ¡vívelas!, entre ellos el expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón; del exjugador de baloncesto, Chechu Biriukov; del ex futbolista, Edwin Congo; del director de cine, Miguel Martí; y de los actores Macarena Gómez, Rebeca Sala, Carlos Santos, Mara Güill y Ana Arias, entre otros muchos.

También quisieron ser embajadores de Nerja personalidades como el presentador Carlos Sobera, el director de cine Benito Zambrano, el tertuliano Rafa Mora y el cantante y participante de Operación Triunfo, Naim Thomas, o el colaborador Enrique Del Pozo.

La gala, conducida por el periodista Fernando Orea (RNE y Rtve), tuvo, como Nerja tiene, diferentes encantos, como el monólogo de Jorge Ramón Web, una acróbata de cintas aéreas y la actuación de Fitasha.

El Vicepresidente primero de la de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja y Alcalde de Nerja, José Alberto Armijo habló con este medio para hacer ver que "Nerja de entrada tiene un encanto natural que hace que sea fácil enamorarse de ella. Nuestra responsabilidad pasa por cuidarla y que no se deteriore. Tiene elementos como su cueva, que es un tesoro, el Balcón de Europa y otras zonas del municipio que la hacen atractiva. Nuestro trabajo es hacerla aún más atractiva", se proponía.

"Disfrutamos de un turismo muy correcto, respetuoso con Nerja y con el medio ambiente y sostenible, porque esa es una fijación del Ayuntamiento, ser un municipio sostenible lo que es un plus de calidad", ponía en valor.

Sobre la gran afluencia de invitados de renombre y personalidades, aseguraba que "que la gente de la cultura, la política o la prensa se vuelque con Nerja es de agradecer y viene a confirmar a Nerja como un destino que despierta interés hablemos del segmento del que hablemos y de la gente de la que hablemos".

No podía faltar en el evento - al que acudió también Concejala de Turismo de Nerja, Ana María Muñoz y el gerente de la Fundació, José Mª Domínguez -, el presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja y subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Él explicaba a que "Nerja y la Cueva de Nerja son destinos complementarios y tanto yo como el alcalde nos coordinamos para promocionar ambos lugares".

"El municipio de Nerja es fantástico, tanto el casco urbano como las playas que tiene, además de la cueva, que es el monumento natural más visitado de Andalucía y la más visitada del mediterráneo, además de tener el mayor número de certificaciones de calidad y visitantes de la provincia de Málaga. El año pasaron por la cueva casi 500.000 personas", ponía de manifiesto Salas, que recordaba que la Cueva es también "un referente de investigación con el ejemplar mejor conservado del Epipaleolítico de España y Europa".

Se refería a un esqueleto de una mujer del Epipaleolítico hallado en la gruta y al que se ha dado en llamar Pepita y que va a ser protagonista de la Cueva de Nerja en 2024, que recreará sus posibles vivencias hace 10.000 años en una experiencia única, que invita a todos los visitantes de la Cueva de Nerja a que la sigan y conozcan todo de ella y de su época.

"Todos los años traemos innovaciones. El año pasado inauguramos la sala de realidad virtual más grande de Europa, por ejemplo. Las novedades son un aliciente para que la gente que ya ha venido regresen a visitarnos", recordaba Salas. Este año, por ejemplo entre las novedades también está la audioguía inmersiva de las cuevas, escrita y dirigida por el director de cine Benito Zambrano.

"Verano Azul sigue siendo un aliciente y un reclamo turístico, sobre todo para los que tenemos una edad, pero Nerja tiene muchos más atractivos. El festival de Música Cueva de Nerja es uno de los tres más longevos de España", destacaba el subdelegado del Gobierno en Málaga.

El presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas; la actriz Macarena Gómez y el vicepresidente de la Fundación y alcalde de Nerja José Alberto Armijo. PREVISIONES 20M

20minutos recabó algunas de las historias que los famosos que vivieron la gala tienen en relación con Nerja. Una de las más cercanas a la localidad fue la actriz Macarena Gómez. "De pequeña acudía mucho con mis padres a ver la Cueva de Nerja", explica la intérprete. "Están explotando la cueva muy bien, conservándola y creando esos nuevos vídeos que recrean cómo era la cueva en el pasado lejano. Es muy interesante y vengo a apoyar la iniciativa de Nerja y su Cueva, porque todo lo que suceda en Andalucía, yo que soy andaluza, lo apoyaré siempre", decía la actriz, que además aprovechó para presentar a algunos miembros de la prensa su próximo proyecto, un concurso de guiones de terror, al que podrán enviar libretos todo aquel que lo desee y el que resulte ganador se rodará con Macarena Gómez y con su director de cabecera, Miguel Martí.

El presentador Carlos Sobera aseguraba haber estado al menos dos veces en Nerja y aseguraba que es "una población maravillosa" a la que le une su "cultura", porque desde niño veía Verano Azul, lo que se convirtió en "un símbolo". Y aunque no ha visitado aún la cueva, está “aprovechando la Gala para que me inviten a ir". Rafa Mora, colaborador televisivo recordaba que su madre, andaluza, le ha "hablado siempre muy bien de Nerja". "Tengo muchos amigos malagueños y amigas que viven allí y me tira la sangre y espero estar este verano por allí", preveía.

Ana Arias (paquita, en Cuéntame) aseguraba que conoció a Nerja también por Verano Azul, pero dejaba claro que es mucho más. "Cuando conoces Nerja te das cuenta de que es una pasada, un pueblo precioso, cálido, con belleza en cada esquina, con clima, gente, gastronomía… aquí estoy para promocionar eso", hacía ver. También son actrices Maribel Ripoll (El secreto de puente viejo) y Chiqui Fernández (Servir y proteger) y tienen experiencias distintas, pues la primera tiene amigos íntimos en Nerja a los que visita a menudo y la otra aún no ha estado pero se "muere de ganas" de ir a Nerja.

A la gala Nerja y su cueva: ¡vívelas! también asistieron representantes de otros ámbitos, incluido el cultural y deportivo, con la presencia de Encarna Samitier, directora de 20minutos; Alejandra Domínguez, directora de Women’s Sport Institute o Jesús Aspra, director general de Alayans Media, entre otros.