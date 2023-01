Estas son las medidas y el número de maletas que se pueden llevar en trenes de Renfe, Ouigo e Iryo en 2023

Cada compañía de tren tiene su propia normativa respecto al equipaje y, para evitarnos problemas al embarcar, es imprescindible consultarla antes del viaje. Por ejemplo, existen diferentes limitaciones en cuanto al número de maletas que se pueden llevar, así como sus dimensiones.

Renfe

En general, en los trenes de Renfe (como por ejemplo, el AVE) se puede subir a bordo hasta tres bultos, siempre que la suma de los tres no exceda los 25 kg de peso ni los 290 centímetros de tamaño. Las dimensiones máximas permitidas para cada pieza son de 85 x 55 x 35 centímetros.

Sin embargo, los trenes Avlo tienen una política de equipajes más restrictiva. Esto solo incluye un equipaje de mano con una dimensión máxima de 36 x 27 x 25 centímetros y una maleta de cabina con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25 centímetros, en ambos casos sin límite de peso. En el caso de necesitar equipaje adicional, se puede añadir otra maleta con un máximo de 85 x 60 x 35 centímetros en el momento de la compra de tu billete por 10 euros, con posterioridad y online por 15 euros o directamente en la estación por 30 euros.

Ouigo

Con un billete de Ouigo, el pasajero tiene incluido dos piezas: un equipaje de mano que no supere los 36 x 27 x 15 centímetros y un equipaje de cabina que no supere los 55 x 35 x 25 centímetros, incluyendo el asa, bolsillos y ruedas. Si se necesita llevar más equipaje, por 5 euros se puede añadir una maleta adicional no superior a 30 kg y dos metros de tamaño. Cada viajero, tanto adulto como niño, puede llevar como máximo dos equipajes adicionales.

Iryo

En el caso de Iryo, se pueden llevar hasta tres piezas de equipaje: dos bultos con un tamaño máximo de 85 x 55 x 35 centímetros y uno bolso de mano con un tamaño máximo de 36 x 27 x 15 centímetros. Además, el peso total de las tres piezas no puede exceder de los 25 kg en total.

