Erwan de la Villéon, consejero delegado de Puy du Fou España: “Puy du Fou es una espectacular historia que te cuenta la tuya propia”

La idea original de este modelo de parque temático centrado en episodios de la Historia nació en Francia a finales de los años 70. El éxito de su puesta en escena, de sus atracciones inmersivas y sus espectáculos ha sido tal, que ya se está implantando en otros países. España, concretamente Toledo, ha sido pionero en montarlo adaptado a nuestra Historia.

¿Qué significa Puy du Fou, cuál es el origen de este parque temático?Todo esto nace por Philippe de Villiers, un vizconde francés apasionado de la Historia que traslada a España el proyecto de un parque temático que él mismo desarrolló a finales de la década de los 70 en Francia. Puy du Fou España abre sus puertas en Toledo en agosto de 2019 con el espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo” y en 2021 inaugura los espectáculos de día. La idea original del parque Puy du Fou en Francia era recrear episodios históricos del país vecino, como, por ejemplo, la historia de la Vendée. El éxito y la popularidad obtenida llevó a Philippe de Villiers a exportarlo a España con una entidad propia y poniendo en el radar a Toledo como uno de los lugares esenciales de España en el ámbito histórico, cultural y de ocio.

¿Por qué Puy du Fou es es diferente a otros parques?Puy du Fou es diferente a otros parques temáticos porque no es un parque temático al uso, pero enseña muchos temas… Es un parque de espectáculos que muestra la historia de antes como si pasara ahora. La primera vez te pilla por sorpresa y después de mil veces aún te sorprende. Es una espectacular historia que te cuenta la tuya propia. Un cuento que protagoniza tu pasado. Los pueblos y ciudades, sus mejores escenarios, reyes, caballeros y escritores, los mejores personajes… Cuenta la mejor historia: la tuya. Es también un parque que educa y crea escuela; que protege y arriesga; que cuida, sostiene y conserva. Apasionado de los animales, de la tierra y de las personas.

¿Cómo valora las perspectivas para esta temporada de Puy du Fou España? ¿Cuánto se ha invertido?En 2021 Puy du Fou recibió a 600.000 personas. Para este año pretendemos superar la cifra de 750.000 visitantes y, por ahora, vamos por el buen camino. En cuanto a términos de inversión, Puy du Fou España ha invertido 183 millones de euros en esta primera fase del parque y el objetivo pasa por la ampliación de la inversión en más de 242 millones de euros hasta el año 2028 en trabajos de mejora y ampliación del parque. De momento, para este año 2022 la inversión prevista es de 10 millones de euros, que se verán ampliados en otros 80 millones en los próximos siete años.

¿Se van a incorporar a Toledo otras atracciones similares a las que ya se representan en Puy du Fou Francia?Lo que se puede ver en el parque de Toledo es solamente un comienzo. En los próximos años tendremos nuevos espectáculos que hablarán episodios de la Historia de España que aún no nos ha dado tiempo a tratar. ¡La Historia de este país es magnífica! Son innumerables los episodios que aún no nos ha dado tiempo a tratar y nos encantaría. Por ello, en los próximos años habrá nuevos espectáculos, personajes, poblados históricos… que harán del viaje en el tiempo una experiencia más real aún.

¿Por qué se ha elegido a Toledo como sede del parque español?Después de haber estudiado numerosos lugares para su implantación en Europa, Puy du Fou ha elegido Toledo (Castilla-La Mancha) para expandir su proyecto por su legitimidad histórica, ya que es uno de los lugares más importantes en la Historia de España; su situación geográfica, a menos de una hora de Madrid; su potencial turístico, ya que Toledo recibe más de tres millones de turistas cada año, y por su cálida acogida. Desde los primeros contactos, el proyecto Puy du Fou ha sido acogido con entusiasmo y profesionalidad tanto por los equipos de la Junta de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Toledo como por la gran mayoría de los ciudadanos.

¿Cuál es la atracción más complicada de llevar a cabo? ¿Y cuál es la que más le gusta a usted y por qué?La mayor complicación fueron todos los trámites burocráticos previos a la apertura tanto del espectáculo nocturno como del parque. Complicados, pero muy, muy necesarios. Queríamos tener todo listo y en orden para que el visitante se encuentre un lugar seguro en el que pasar un estupendo día en familia. Y si tengo que elegir un espectáculo favorito es imposible. Todos y cada uno de los espectáculos tienen para mí un punto muy especial.

La Historia es el eje de los parques Puy du Fou. ¿Cuáles son los criterios para elegir los pasajes y los personajes históricos?El criterio principal es la calidad de la historia, en ofrecer espectáculos que emocionen y cuyos personajes sean capaces de emocionar a vivir un viaje en el tiempo. Con nuestros espectáculos queremos recuperar las tradiciones locales que, por la globalización, en cierto modo, se han perdido. La gente no conoce sus raíces, ni se preocupa por estudiar su pasado, ya no saben de dónde vienen las cosas, los refranes, las costumbres... Todos los espectáculos que proponemos buscan que el público vuelva a conectar con ese pasado, que aprenda algo de su historia y se sienta orgullosos de ella.

Los animales son una parte importante del parque, hay muchos caballos y diversas especies de aves, algunas muy curiosas. ¿Cómo es el trabajo que se hace con los animales, su cuidado, los entrenadores…?En el espectáculo Cetrería de Reyes los visitantes asisten a un duelo sin precedentes en nuestro país con más de doscientas aves de Europa, África, América y Asia. El objetivo de Puy du Fou España con este espectáculo es enamorar y sensibilizar al público sobre el respeto por la naturaleza. Entre las especies de aves del espectáculo Cetrería de Reyes hay caracaras, de las rapaces más inteligentes que existen; águilas calvas y esteparias, búhos siberianos, el serpentario, la única ave rapaz terrestre del mundo; marabúes africanos... También otras especies como cigüeñas, buitres leonados, cárabos comunes, ratoneros y muchas más protagonizan este inolvidable espectáculo. En Francia, la Academia de Cetrería ha entregado a lo largo de los años numerosas aves en peligro de extinción nacidas en el parque, como cóndores de los Andes, buitres negros, águilas de cola blanca o quebrantahuesos a programas de reintroducción en la naturaleza de varios países del mundo, como Francia, Austria, Finlandia y Argentina. Ahora, la nueva Academia de Cetrería de Puy du Fou España desarrollará las mismas actividades de reproducción y reintroducción de aves en peligro de extinción en nuestro territorio. Actualmente, la Academia de Cetrería está criando una pareja de alimoches y otra de buitres negros para su próxima reintroducción en la naturaleza. La esencia del concepto Puy du Fou va unida al respeto y cuidado de la naturaleza. Gracias a las acciones iniciadas en Francia, Puy du Fou ha obtenido el reconocimiento en todo el mundo por su compromiso medioambiental, participando en programas de repoblación de especies animales y de reintroducción de especies desaparecidas o en peligro de extinción.

La marca tiene planes de expansión a otros mercados, entre ellos China. ¿Cuáles son los próximos Puy du Fou que verán la luz en otros países?La fórmula de éxito de Puy du Fou llegará pronto a otras partes del mundo. Italia, Polonia, Inglaterra... Todos estos países tienen una historia de la que sus ciudadanos pueden sentirse orgullosos y se pueden transmitir a través de los espectáculos.

Finalmente, ¿por qué recomendaría visitar Puy du Fou España a alguien que no supiera nada ni hubiera oído hablar nunca de este parque?¿A quién no le gusta emocionarse? Puy du Fou es emoción, pero también historia, ocio y cultura. Gracias a los espectáculos, el visitante no solo se va a reencontrar con su historia, sus raíces, su pasado, sino que también va a disfrutar de una experiencia inolvidable junto a familia, amigos o pareja en plena naturaleza. Puy du Fou es el plan perfecto para todos los públicos, para quienes se divierten a la vez que aprenden de la Historia gracias a las hazañas de personajes como los Reyes Católicos, el Cid o Lope de Vega.