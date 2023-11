Día de la Almudena: planes baratos y para toda la familia que puedes hacer en Madrid para aprovechar al máximo el puente

Quedarse en casa siempre es una gran opción, sobre todo si vives en una ciudad como Madrid, donde el ritmo no cesa y los planes forman parte de la rutina de quienes la habitan o visitan. Un hecho que, aunque para algunos pueda suponer algo estresante, para otros les salva de muchas horas muertas en las que, a veces, ya no sabes qué poder hacer con los más pequeños de la casa. Sobre todo, cuando el calendario escolar marca varios festivos seguidos para los que la mente humana ya no más de sí a la hora de pensar planes y actividades, dentro y fuera de casa.

Te damos un suspiro, en esta ardua tarea de trabajar la imaginación, con una selección de planes asequibles para disfrutar en familia, de cara al próximo puente de la Almudena (del 9 al 12 de noviembre) o cuando quieras.

6 planes 'low cost' para disfrutar en Madrid

1. El Museo de las ilusiones

El cuarto invertido del museo de las ilusiones. Museo de las ilusiones.

Esta exposición permite a toda la familia entrar al mundo cautivador de las ilusiones, un lugar que les hará dudar de sus sentidos y les dejará fascinado. Se trata de una experiencia visual, sensorial y educativa a través de la visión, la percepción, el cerebro humano y la ciencia, que te ayudarán a entender por qué tus ojos ven cosas que tu cerebro no puede entender. Además, este espacio, cuenta con diferentes actividades que se encuentran en un salón repleto de juegos y puzzles educativos e intrigantes, que no solo son divertidos, sino que también te ayudan a pensar y a agilizar tu mente.

Entradas: general: 14€; niños (4 a 12 años): 10€ y familiar: 44€ (el precio incluye 2 adultos y 2 niños (4 a 12 años). Están disponibles en la web de Musement desde 14 euros, y se acepta llevar el bono en el móvil.

Dónde: calle del Doctor Cortezo, 8.

2. Un desayuno mágico

En La Tribu Kids Coffee puedes disfrutar, entre otras opciones, de este brunch. @latribukidscoffee

La Tribu es una cafetería de especialidad en la que ofrecen productos elaborados por reconocidos proveedores como El Puchero para el café o Marea Bread para repostería y pan. Todas las opciones son adaptables a bebés, niños o adultos (añadiendo o evitando azúcar, sal, lactosa y otros alérgenos). Un lugar mágico para los más pequeños donde, además de disfrutar de su bebida, plato salado y dulce favorito, podrán jugar gracias a la zona de juegos repleta de libros, muñecos, pinturas, puzzles... y a los talleres que organizan según fechas.

Un punto a favor para los papás, es que hay monitores para cuidar a los niños, tanto entre semana como el fin de semana.

Dónde: calle Príncipe Carlos, 58 (San Chinarro).

3. El universo de los cereales

Uno de los murales repletos de 'crispies' de la cafetería especializada en cereales, de Madrid. @cerealhunters

Cereal Hunters es el paraíso para los niños porque hay infinidad de variedades de cereales y tipos de leches. En concreto, este colorido espacio dispone de 160 tipos de cereales, de colores y formas inimaginables, que vienen en cajas de sus dibujos animados o muñecos favoritos, y más de 20 tipos de leche.

Un aporte de azúcar que de vez en cuando se merecen, tanto los niños como los mayores. Sobre todo hay que sentir la sensación de estar frente a cientos de cajas de 'crispies', que (seguramente) siempre quisiste y nunca te compraron.

Dónde: calle Mejía Lequerica, 14.

4. Una comida con parque infantil

Pollo asado en el horno de carbón. @asadorlimbo

Limbo es mucho más que un asador, es un divertido espacio industrial dividido en dos plantas y una terraza con dos ambientes para disfrutar de la gastronomía del carbón y la leña. Un restaurante con mesas alargadas de madera, situadas cerca de amplios ventanales y una cocina a la vista que destaca por un peculiar horno de carbón. Si piensas en salir a comer con niños, este es el sitio porque no solo la carta les suele encantar (el pollo asado es su plato estrella), sino porque en el exterior cuenta con un parque infantil para que se diviertan mientras no comen.

Dónde: calle Manuel de Falla, 5 (cerca del Santiago Bernabéu).

5. Peter Pan, el musical

Una de las escenas de el musical Peter Pan. El Corte Inglés.

Este es un viaje hacia la fantasía, donde diez actores en escena revivirán la inolvidable historia que se desarrolla en el país del Nunca Jamás. Los más pequeños se sorprenderán con acrobacias, números musicales en vivo, coreografía y más sorpresas de esta gran producción. Con una duración de 75 minutos, podrás ver Peter Pan, el musical hasta el 30 de diciembre.

Dónde: Teatro Maravillas Meléndez, situado en la calle de Carranza, 5.

Entradas: las localidades están disponibles desde 19 euros. Se pueden adquirir en la web de Entradas.com o en la web de entradas de El Corte Inglés para las diferentes funciones, tanto de días como de horarios, en los que se representa este musical.

6. Magia en juego

Show del mago Javi Rufo en el Teatro EDP de la Gran Vía. entradas.com

Se trata de un espectáculo de 90 minutos donde lo que parece imposible será posible, de la mano del conocido mago Javi Rufo, con el que te aventurarás a descubrir el poder de la magia. Mentalismo, trucos, reflexiones y sorpresas en medio de una divertida y mágica atmósfera. El show se podrá disfrutar durante todos los sábados hasta el mes de noviembre.

Entradas: las localidades se pueden adquirir desde 16 euros. Se pueden adquirir en la web de Entradas.com.

Dónde: Teatro EDP Gran Vía - Madrid (calle Gran Vía, 66).

