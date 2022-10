6 catedrales medievales en España que deberías visitar en otoño

El arte románico y gótico, corrientes artísticas del Medievo, nos han dejado una importante herencia cultural que está patente en la sobrecogedora belleza de estas seis catedrales españolas que por si solas justifican un viaje.

Catedral de Santiago, el lugar más visitado de Galicia

Catedral de Santiago, Praza do Obradoiro AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

Santiago de Compostela bien vale un viaje, incluso aunque solo sea para disfrutar de su magnífica catedral. Al igual que ocurrió con otros muchos templos medievales, la catedral románica de Santiago se construyó para preservar y exhibir reliquias religiosas, como los restos del apostol. Motivo por el cual, este edificio religioso, que comenzó a construirse alrededor del año 1075, se convirtió en el importante centro de peregrinación que sigue siendo hoy.

No te pierdas el momento del botafumeiro, ni tampoco el Pórtico de la Gloria, entrada principal del templo y uno de los grandes monumentos medievales del mundo. Es además un ejemplo de la transición que durante la segunda mitad del siglo XII sufre el románico hacia el naturalismo gótico.

Meta del Camino y centro espiritual, no hay ni un solo día que las calles de esta ciudad no estén animadas con el ir y venir de peregrinos. Y es que nadie duda de que Santiago no sería Santiago sin su catedral, el lugar más visitado de Galicia y uno de nuestros principales patrimonios artísticos.

Catedral de Cuenca, la gran desconocida

Catedral gótica de Cuenca con su impresionante fachada de piedra antigua Getty Images/iStockphoto

Quizá es una de las catedrales menos conocidas de España pero te la recomendamos porque es muy especial. Construida en los siglos XII y XIII, está considerada como la primera catedral gótica que se construyó en Castilla. Para visitarla tienes que acercarte hasta la plaza mayor de la ciudad, y allí, en pleno casco histórico te sorprenderá cómo este edificio religioso sobresale con su imponente fachada frente a las viviendas de menos altura que hay alrededor. Por cierto, que seguro encontrarás ciertas similitudes con la mismísima Notre Dame de París.

Consagrada a Santa María y San Julián de Cuenca, santos que le dan nombre, y construida sobre lo que era la mezquita árabe, cuenta con un interior sobrecogedor y unas vidrieras de enorme belleza. Precio entrada general: 5,50 €.

Catedral de Burgos, la obra cumbre del gótico español

Famosa por su gran tamaño y arquitecura única, comenzó a construirse en 1221 y finalizó en 1567. Photographer: Laura Garca

Los orígenes de este templo religioso nos conducen igualmente al Medievo, época en la que se construyeron muchas iglesias, entre ellas la de Burgos, que pronto pasó a ser catedral. No hay que ser experto en arte para que este edificio gótico del siglo XIII te deje fascinado.

Y aunque gracias a sus dos torres su presencia se impone por toda la ciudad, para apreciar toda su grandeza lo mejor es situarse a los pies del edificio. Impresiona por fuera, pero también por dentro. Lo mejor es visitarla por la mañana, ya que los edificios góticos están pensados para que se cuele la luz y la catedral pueda mostrar todo su esplendor. No te olvides de ver una de las tradiciones de la catedral del Burgos, el Papamoscas, una figura que situada en lo alto de la nave central da las horas.

Ten en cuenta que para visitarla, el aforo está reducido a 350 personas. Precio entrada general: 9,00 €. Lo mejor es que reserves tu ticket en www.http://catedraldeburgos.es/

Catedral de León, una joya arquitectónica

Fachada de La Catedral de Santa María, Leon Getty Images/iStockphoto

León es una de esas ciudades que hay que recorrer con mucha calma y mejor de día, para no perder ningún detalle de cada uno de sus impresionantes rincones. La mano de Gaudí, los edificios modernista, y por supuesto, su majestuosa catedral, construida sobre las ruinas de unos antiguos baños romanos. Situada también en el camino de Santiago, la construcción de este templo tuvo el objetivo de ser un punto de apoyo de los peregrinos. Hoy, sus 1800 metros cuadrados de vidrieras, varias veces restauradas, son uno de los conjuntos medievales más importantes y mejor conservados del mundo. Tanto por su fachada, como por los tesoros que guarda en su interior, caerás rendido ante esta joya que es uno de los monumentos de obligada visita en nuestro país. Precio entrada general: 7€.

Catedral Basílica de Santa Tecla (Tarragona)

Fachada de la Catedral de Tarragona Getty Images

Situada en la zona alta de la ciudad, se engloba en un grupo de iglesias localizadas en Cataluña que están inspiradas en la orden del Cister. Ascendiendo las escaleras que nos conducen hasta este templo consagrado a Santa Tecla, patrona de la ciudad, nos encontramos con su impresionante fachada, aunque no nos hacemos una idea de lo enorme que es hasta que no entramos dentro. Esta catedral, bella como pocas, conserva portadas románicas, pero su interior es básicamente gótico. Su construcción es un fiel reflejo del poder de la iglesia y su capacidad económica en la época medieval.

Te recomendamos pasear por las calles laterales, además de ver el claustro desde fuera, también disfrutarás de todo el encanto de las callejuelas de alrededor. Y no te vayas sin subir al campanario porque desde todo lo alto te espera la mejor panorámica de la ciudad.

Por cierto, en 2007 se descubrió que en el subsuelo de la catedral existe un templo romano del siglo I dC, dedicado a César Augusto. Precio de la entrada general: 5€.

Catedral de Santa María de Sigüenza (Guadalajara)

Catedral de Santa María de Sigüenza, la Fortis Seguntina

Una escapada a Sigüenza es todo un viaje en el tiempo con parada en la época medieval. Desde la Plaza Mayor asoma uno de los edificios más mágicos de esta localidad: su catedral. Tras la reconquista de la ciudad a los musulmanes, en 1124, comenzó la construcción de este templo que tiene cierto aspecto de fortaleza.

En el interior de la Fortis Seguntina (nombre por el que se conoce también a esta catedral), conviven el románico con las bóvedas de crucería góticas y las capillas renacentistas. No te pierdas el sepulcro del famoso Doncel, el paje de la reina Isabel la Católica que murió peleando contra los árabes en Granada. Precio entrada general: Catedral+Exposición + Museo): 8,00€

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.