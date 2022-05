¿Tienes Alexa en casa? Protege de caídas y golpes a tu Echo Dot con este soporte de pared (¡y por solo 11 euros!)

En los últimos años, en muchos hogares hay un miembro más en la familia: Alexa. El dispositivo que nos da los buenos días, con parte del tiempo incluido, sube las persianas de nuestra casa, conecta los electrodomésticos ¡y mucho más! Alexa es ese altavoz inteligente que nos ayuda a conseguir una smart home de verdad. Pero, una vez que Alexa está en casa, muchas personas se preguntan cómo hacer para que los escuche en cualquier rincón (lo que se puede solucionar con un Echo Flex para que tu voz se oiga en todas las habitaciones) y también cómo conseguir que nuestro Echo Dot no moleste o no se ¡caiga tanto al suelo!

Y es que, en algunas casas parece que Alexa tenga vida propia, ya que siempre está en el suelo (por culpa de algún miembro de la familia un poco torpe). Además, a muchas personas les molestan los cables a la vista. Por eso, un soporte de pared para el Echo Dot puede ser un gran aliado, ya que elimina y esconde esos cables que tanto incordian y, además, protege al dispositivo de golpes y caídas. Por otro lado, no hay que preocuparse por los agujeros en la pared, porque su montaje es fácil ¡y no es necesario el taladro! Con un enchufe es más que suficiente y el cable del Echo Dot se puede esconder fácilmente detrás del mismo soporte, además, ¡la superficie plana de este aparato ayuda a que no se amortigüe el sonido!

Soporte para el Echo Dot de fácil montaje. Amazon

Si te ha gustado la idea, puede interesarte también el más vendido, con más valoraciones y más barato de Amazon de la marca Cozycase. Por un euro menos puedes hacerte con este soporte para el Echo Dot (si tienes el de tercera generación), muy ligero y para el que tampoco necesitarás tornillos. Seguro que es un acierto, ya que a este modelo le avalan casi 22.000 opiniones de usuarios que ya lo han utilizado.

Y es que, mantener tu Echo Dot verticalmente en el enchufe de pared, ayudará a que el sistema reciba y transfiera horizontalmente un sonido realista, asegurándose de que la conversación sea fluida y a la misma altura. Además de evitar, como hemos apuntado desde 20deCompras, que pueda recibir golpes o caídas.

