Cinco 'gadgets' de Amazon por menos de 20 euros que no sabías que necesitabas

Una de las frases que más pronunciamos a lo largo del día es: “Lo necesito”, sobre todo cuando vemos un gadget que puede hacernos la vida más cómoda y fácil o cuando nos encaprichamos mucho por algo. No obstante, es proporcional las veces que decimos esta frase a lo rápido que nos quitamos la idea de la cabeza, debido al precio de muchos dispositivos. En resumen, nos cuesta mucho decidirnos a comprar un capricho, porque siempre tenemos una lista de necesidades que está por delante. Pero, esto no quiere decir que no podamos darnos un capricho de vez y en cuando. Con más razón si este cuesta menos de 20 euros.

¿Quieres conseguir los mejores gadgets por 20 euros? Es posible si buceas por Amazon, ya que puedes encontrar verdaderos chollos por poco dinero, incluso, dispositivos que no sabías que necesitabas. El ecommerce tiene una gran variedad de productos curiosos, útiles y ¡nada caros! Si necesitas un gadget, o no, y no quieres gastarte más de 20 euros, tu sitio está en Amazon. En 20deCompras hemos buceado por ti y encontrado unas ofertas que nos vas a poder dejar pasar.

Cinco cosas que querrás sí o sí

Empezamos la lista con un gadget que se ha puesto muy de moda y que puede ser tuyo por poco más de 10 euros. Se trata de unos auriculares inalámbricos, para romper con los cables que nos atan y pasarnos a la era bluetooth, con ¡control táctil! Los de la marca Gamurry están equipados con la última tecnología Bluetooth 5.1, que coincide automáticamente con el teléfono móvil y se puede conectar de manera estable a 10 metros. Además, puedes cargarlos rápidamente en su propio estuche y controlarlos de manera táctil una vez colocados de forma cómoda, gracias a su diseño ergonómico, en tu oreja.

Diseño ergonómico, cómodo y duradero. Amazon

Y si los auriculares inalámbricos son deseados, las baterías externas de carga rápida todavía más. Esta de la marca Iniu es ultra rápida y, además, se pueden juntar hasta tres dispositivos de carga utilizando los puertos USB, USB C Y PD. Este diseño de triple puerto le permite compartir energía portátil con familiares y amigos.

Tiene un puerto de entrada y salida USB-C que se adapta perfectamente a sus nuevos iPhone, iPad y todos los próximos dispositivos USB-C. Amazon

Una vez se tiene el smartphone cargado y los airpods a mano, mucha gente aprovecha para irse a correr y hacer ejercicio al aire libre, ahora que el tiempo lo permite. Pero, dónde guardamos mientras entrenamos el móvil y los auriculares inalámbricos. Por menos de 14 euros tienes la solución: un brazalete deportivo muy cómodo para tu teléfono móvil con un bolsillo adicional para guardar la caja de tus auriculares bluetooth.

Contiene una bolsa adicional para guardar la caja de los auriculares inalámbricos. Amazon

Para los más peques de la casa

Y, para los pequeños de la casa, Amazon también piensa en ellos con gadgets que les ayudarán a dormir sin miedo y a pierna suelta. Se trata de un pack de dos luces quitamiedos con tomacorrientes eléctricos que emiten una luz blanca cálida, suave y sin reflejos, para proteger los ojos de los más pequeños.

En el 'pack' se incluyen dos lámparas, que emiten una luz blanca cálida, suave y sin reflejos. Amazon

Y, por último, también para el hogar, desde 20deCompras te aconsejamos que si ya tienes Alexa en casa, no pierdas de vista estos soportes para tu Echo Dot. El montaje es muy sencillo, ya que no hay ni que atornillar ni taladrar, puedes fijar el soporte en pocos minutos de manera segura y estable. El adaptador de corriente mantendrá al dispositivo en el enchufe contra la pared, lo que garantizará que el Echo Dot esté asegurado en la pared y protegido contra caídas o daños.

Sin bloqueo de calidad de sonido. Amazon

