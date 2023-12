Tiendas autónomas impulsadas por inteligencia artificial y pagos sin contacto: así harás tus compras en un futuro próximo

David Jofre Tejada VP Sales & Business Development Iberia, Shift4

No hay retail sin conveniencia. En la búsqueda de experiencias de compra cada vez más rápidas y eficientes, la tienda física abraza con entusiasmo el concepto del autopago. Esta tendencia no es más que la antesala de un proceso de transformación todavía más ambicioso y que tiene que ver con el concepto de los supermercados sin cajas que popularizó en primera instancia Amazon Go. La idea es simple: entras en el supermercado, coges lo que necesitas y sales sin tener que pasar por caja.

El denominado retail desatendido se basa en el concepto de la tienda autónoma, un establecimiento que no está supervisado por humanos, pero sí por una tecnología a la que no se le escapa ningún detalle. Los consumidores son los primeros que parecen estar conformes con la implementación tecnológica: un 70% están más dispuestos a comprar en tiendas donde se ofrece la opción de escanear los artículos y pagar, según una encuesta realizada por PYMNTS.

Claramente, la tecnología detrás de estos establecimientos se ha convertido en el motor de una nueva era en el retail, y aunque en un principio se consideraba un lujo reservado para grandes empresas, hoy está en camino de ser en una tendencia mainstream. La clave de este éxito reside en la combinación de sistemas de pago contactless, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático que han permitido el desarrollo de futuras tiendas autónomas.

Para lograr la fricción cero hacen falta tecnologías avanzadas

El primer paso hacia esta nueva forma de compra es la implementación de pagos contactless, que ofrecen una transacción rápida y segura sin necesidad de contacto físico con tarjetas o efectivo. Estos pagos, que utilizan tecnologías como tarjetas de crédito sin contacto o servicios móviles de pago, han ganado rápidamente popularidad entre los consumidores debido a su simplicidad y eficiencia.

La eliminación de la fricción en el proceso de pago es esencial para la experiencia de compras sin cajas, ya que cada segundo cuenta en una tienda donde la supervisión humana es mínima. Con tan solo acercar un smartphone o una tarjeta contactless al lector, el cliente puede completar la transacción en cuestión de segundos, permitiéndole irse con sus compras sin esperas ni interrupciones.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son los aliados perfectos para llevar la experiencia de compra sin cajas a otro nivel. Estas tecnologías avanzadas permiten que la tienda pueda rastrear cada movimiento del cliente, desde el momento en que entra hasta que sale. Sensores y cámaras estratégicamente ubicados capturan cada acción, lo que permite a la tienda comprender las preferencias del cliente y ofrecer una experiencia personalizada.

La IA también es capaz de detectar cuando un producto es retirado de un estante o devuelto, garantizando que el inventario siempre esté actualizado y evitando la necesidad de etiquetas de precios tradicionales. Con esta capacidad para recopilar y analizar datos en tiempo real, las futuras tiendas autónomas pueden anticipar las necesidades del cliente y ofrecer recomendaciones precisas, aumentando así la satisfacción y fidelidad.

Aunque es innegable que el hardware y software necesarios para implementar estas tecnologías en una tienda son costosos, el auge de los supermercados sin cajas y la creciente demanda del cliente están haciendo que más minoristas estén dispuestos a invertir en esta tendencia. El 60% de los compradores prefieren el autopago sobre la interacción con un cajero humano, según datos de PYMNTS; una clara señal del deseo del cliente por una experiencia de compra más rápida y sin complicaciones.

La tecnología no solo ha democratizado el acceso a esta experiencia para los minoristas, sino que también ha colocado al cliente en el centro de esta nueva forma de comprar. Para alcanzar el grado de mainstream, las cadenas minoristas deberán invertir en una tecnología de pagos segura y estable, que esté siempre disponible y funcional para que sea efectiva sin supervisión y no cometa fallos. El futuro del retail sin cajas está aquí y promete revolucionar nuestra forma de comprar. ¿La realidad? Estamos listos para subirnos a esta nueva ola de conveniencia.

