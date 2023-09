El futuro de la búsqueda de empleo ya está aquí: encontrar trabajo y firmar un contrato en solo unos pocos clics

Imagínate que enciendes tu móvil, entras en una app, ‘scrolleas’ un poco en un feed y encuentras el trabajo de tus sueños —o, al menos, uno en el que no te importaría pasar una buena parte del día—: te cuadra de horario, cumple tus expectativas salariales, está a una distancia de tu casa que te parece correcta y tienes todos los requisitos que hacen falta para el puesto. Y ahora imagínate que, además, en solo dos minutos puedes obtener el empleo. Directamente, sin esperar una llamada y sin aguardar para que te hagan una entrevista.

Esto es precisamente lo que está haciendo la plataforma española para trabajos esenciales Job&Talent. Y es el futuro de la búsqueda de empleo.

Desde 20Bits hemos entrevistado a Jorge Salas, Chief Product Officer de la firma, y, tal y como lo cuenta, el proceso no podría ser más sencillo. Esa utopía que he mencionado unas líneas más arriba es la manera real en la que se producirá. De hecho, la actualización de estas mejoras en la aplicación móvil ya se está desplegando: “Estamos muy satisfechos de poder anunciar nuevos lanzamientos de producto que mejoran la transparencia y el control para los trabajadores esenciales a nivel mundial”, destaca el CPO.

“Habitualmente en este sector la gente no sabe dónde va a ir a trabajar, tú recibes una llamada y te envían a un lugar, un día y una hora concretas, y eso es terrible, ¿por qué? Porque igual llegas allí y no estás a gusto por el tipo de trabajo, por los compañeros, porque está lejos de casa o porque el ambiente no te gusta”, comienza relatando Salas.

Esto, que ocurre más habitualmente de lo deseado, es un problema tanto para el empleado como para el empleador. El primero va a ciegas a un trabajo y al descubrir que no es lo suyo se lleva una decepción y además tiene que volver a comenzar la búsqueda. El segundo ha formado a alguien para un puesto, invirtiendo tiempo en ello, el cual se acaba marchando y hay que encontrar a otra persona y reiniciar el proceso formativo.

Una app que rompe las barreras de los procesos de contratación

En 2022, Job&Talent proporcionó trabajo a más de 340.000 personas. El objetivo de la plataforma es brindar tanto a buscadores de empleo como a aquellos que lo ofrecen una manera más eficiente de encontrar ‘su alma gemela’. Y gracias a Tinder ya sabemos que para hacer el mejor ‘match’ hay que tener la información clara y ofrecer imágenes y datos reales.

En su aplicación, Job&Talent ya proporciona información estructurada y en tiempo real sobre las vacantes disponibles en su plataforma. Este feed incluye detalles exhaustivos sobre las ofertas de empleo, como títulos de los puestos, descripciones de los mismos, información sobre la empresa, ubicación, requisitos del puesto e instrucciones de solicitud.

Una de las funcionalidades que más efecto de atracción tiene es su ‘cuenta atrás’: cuando las empresas buscan un número determinado de trabajadores esenciales —por ejemplo, 50 personas para un almacén o 200 personas para tiendas minoristas—, el número real de plazas se muestra en el feed de empleo y se actualiza en directo cada vez que se inscriben personas. “La nueva función de actualización de vacantes de Job&Talent cambia las reglas del juego tanto para los demandantes de empleo como para las empresas”, señala la compañía.

Al mostrar el número real de puestos disponibles en el feed, la función elimina la incertidumbre y la frustración asociadas a los anuncios obsoletos. “Esto ya ha dado lugar a un aumento del 150% en el número de solicitudes y a que las empresas cubran sus puestos mucho más rápido”, subrayan.

¿Y cómo es posible una actualización en tiempo real? Porque lo que se ha propuesto esta plataforma es eliminar las barreras de contratación: ofrece a los solicitantes de empleo un control total sobre el proceso de inscripción en una oferta, de manera que si están interesados en un puesto y cumplen los requisitos pueden autoproclamarse candidatos contratados en unos pocos clics. Es decir: que en menos de dos minutos puedes tener un contrato de trabajo firmado y validado.

“Para que lo entendamos, podría ser como un ecommerce: ves algo que te gusta y ‘lo compras’ directamente, porque es tu talla y porque tienes dinero para hacerlo. Con las novedades que hemos implementado, el proceso sería parecido: encuentras un trabajo que te encaja y vas respondiendo a las preguntas que plantea un cuestionario de requisitos, respuestas que una inteligencia artificial valida instantáneamente en algunos casos —como por ejemplo cuando introduces tu DNI o un certificado oficial—, de manera que al acabar el cuestionario puedes firmar el contrato y ‘llevarte’ el empleo”, explica Salas.

Con estas mejoras, además, se simplifica todo mucho, ya que con que introduzcas una vez documentación como el carné de identidad o los títulos y certificaciones que posees es suficiente, puesto que se registran en la plataforma y se validan para tus futuras búsquedas.

Una ventaja importante de este cambio de paradigma es que poco a poco las empresas vayan entrando en el modelo de contratación que habitualmente impera en países como Estados Unidos: que la empresa no tenga que chequear al candidato o a la candidata y que ‘se fíe’ de la plataforma, la cual basa la decisión de que una persona sea apta en función de sus credenciales y respuestas. Así, se pueden eliminar sesgos.

Una calculadora de tiempo al trabajo

Los solicitantes de empleo se enfrentan a menudo al reto de encontrar oportunidades de trabajo lejos de sus hogares, con largos desplazamientos diarios. Job&Talent aborda este problema proporcionando la dirección completa y una calculadora de desplazamientos en su plataforma.

Según datos proporcionados por la plataforma, al reducir su tiempo de desplazamiento en un 50%, los trabajadores pueden conseguir hasta 5 días completos más al año para dedicarlos a tiempo libre.

“Tenemos un mapa integrado en la plataforma que muestra cuánto tiempo tardas en llegar desde tu casa al trabajo, ya que la distancia es una de las principales causas de que la gente deje un empleo”.

