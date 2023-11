Valoración: Motorola Edge 40 Neo

En comparación con su edad dorada, ya no se habla tanto de Motorola, en una posición secundaria frente a otras marcas. No obstante, cuenta con un amplio catálogo de smartphones al que no para de sumar incorporaciones. Dentro de esa dinámica lleva un tiempo haciendo las cosas bastante bien por el estilo y el nivel de sus móviles destacados incluidos en las líneas Edge y Razr. El Motorola Edge 40 Neo certifica esa inspiración tecnológica.

El Edge 40 Neo, con un precio de 400 euros en una contundente versión de 12 GB + 256 GB, supone la continuación de los toques distintivos aportados a los modelos clave de la serie Edge desde que llegaran, en 2022, el Edge 30 Ultra, el Edge 30 Fusion y el Edge 30 Neo.

Diseño del Edge 40 Neo

El Motorola Edge 40 Neo en color Caneel Bay (20Bits)

La compañía, adscrita al mundo Lenovo, vuelve a apostar por un diseño definido por la vistosidad que aportan los colores Pantone. 20bits ha probado el Edge 40 Neo en color Caneel Bay, seductora y singular tonalidad azul verdosa además plasmada en una trasera de cuero vegano y silicona. La elección depara una sensación agradable y delicada al tacto, puede decirse que incluso sutil, e implica que el móvil desprenda un aspecto elegante y coqueto.

Detalle de la trasera de cuero vegano y silicona del Motorola Edge 40 Neo (20Bits)

El cuidado se manifiesta asimismo en el módulo para las cámaras traseras y en los marcos metálicos, de esquinas redondeadas. Por poner un pero, los botones de volumen (ubicados en el lateral derecho) y el de bloqueo (justo debajo) convencen menos.

Transmite la sensación de teléfono compacto, y eso que no entra en esa categoría. La evocación enlaza con que el mencionado Edge 30 Neo, su estimable predecesor (lo analizamos en su momento), sí lucía esa condición compacta (pantalla de 6,28 pulgadas). No tan fino y ligero como el anterior, se mueve igualmente en unos parámetros sugerentes (7,89 mm de grosor y 172 gramos en las dos variantes con trasera de cuero).

La pantalla curva del Edge 40 Neo

La pantalla curva del Motorola Edge 40 Neo (20Bits)

El trabajo de diseño se aprecia también en una pantalla curva de componente cautivador cuyos bordes permiten un buen agarre. Este panel pOLED de 6,55 pulgadas se caracteriza por la tecnología Amoled, alta resolución, fluidez de hasta 144 Hz (puede usarse de normal, no solo en el modo gaming como en otros casos), HDR10+ y brillo máximo de 1.300 nits.

Motorola aprovecha la curva de los bordes para darles un uso extra al poder configurarse (en el apartado Personalizar de los ajustes) para que se iluminen con el color deseado cuando suena la alarma, se reciben llamadas o para avisar de notificaciones de aplicaciones.

En cuanto al complemento sonoro, el Edge 40 Neo dispone de dos altavoces estéreo con Dolby Atmos, lo que siempre se agradece para realzar la experiencia de visualización.

Cámara de 50 MP y buen nivel medio

Las dos cámaras traseras del Motorola Edge 40 Neo (20Bits)

La marca propiedad de Lenovo se guía por el minimalismo al incluir únicamente dos cámaras traseras, la principal de 50 MP (con estabilización óptica de imagen, OIS) y una ultra gran angular de 13 MP con campo de visión de 120 grados y función macro. En el frontal figura una cámara para selfis de 32 MP.

Foto tomada con el modo automático del Edge 40 Neo (20Bits)

Otro ejemplo de foto tomada con el Edge 40 Neo (20Bits)

Sin que el fabricante haya realizado un gran despliegue, el sistema de cámaras y su aplicación se ajustan al buen nivel medio y al equilibrio que exhibe el dispositivo si se atiende a sus prestaciones en conjunto. Las imágenes tomadas son coloridas (a veces rozando lo saturado pero en los márgenes de lo sugerente) y más que correctas.

Procesador, batería y carga del Edge 40 Neo

El Motorola Edge 40 Neo, sin problemas en términos de rendimiento, integra un procesador MediaTek, el Dimensity 7030 (conectividad 5G). Por otro lado, viene con Android 13 y con una modulación que gana en personalización respecto a trabajos de software previos, aunque la marca debería buscar darle mayor identidad. Y debería limar lo de las aplicaciones de terceros, algunas nada interesantes, que se descargan por defecto en el proceso de configuración inicial.

En lo referente a la batería y la carga rápida escenifica el tipo de especificaciones que gusta hallar en el segmento, 5.000 mAh y una velocidad de 68W. Cuando ya ha bajado del 50% recupera el total de la energía en 30 minutos justos. Su cargador TurboPower va en la caja.



Pantalla: pOLED curva de 6,55 pulgadas (Amoled, 144 Hz)

Procesador: MediaTek Dimensity 7030

Configuración: 12 GB + 256 GB

​Cámaras traseras: principal de 50 MP + ultra gran angular 13 MP

Cámara frontal: 32 MP

Batería y carga rápida: 5.000 mAh con carga de 68W

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operativo: Android 13

Otros elementos: nanoSIM, sensor de huella en pantalla, NFC, IP68 (protección frente al agua), color Pantone, vídeos en 4K, altavoces estéreo duales, Dolby Atmos

Peso: 172 gramos (en las variantes en silicona y cuero vegano)

Precio: 399 euros Ficha técnica del Motorola Edge 40 Neo

Puntuación 20bits: 8/10 Lo mejor: su diseño y su pantalla, dos facetas por las que seduce.

​Lo peor: que haya dispositivos Motorola de estilo distintivo que pasen desapercibidos; un software al que le falta identidad.

