Huawei Pura 70 Pro: te sorprenderá la increíble calidad de sus súper cámaras

Valoración: Huawei Pura 70 Pro

Huawei ha pisado fuerte esta primavera con los lanzamientos del smartwatch Huawei Watch Fit 3, la pulsera inteligente Band 9, el modelo de edición especial Huawei Watch 4 Pro Space Edition, la familia de móviles nova 12s y los esperados teléfonos Pura 70. Respecto a esta última familia de smartphones, el fabricante sacó toda su artillería para presentar los modelos Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ y 70 Ultra.

Estos dispositivos mencionados destacan por su fotografía, el diseño estético de vanguardia, la última versión de EMUI 14.2., el motor de movimiento Huawei XD que ajusta la imagen de forma inteligente, las nuevas funciones que ejecutan las capacidades de hardware con algoritmos de software de inteligencia artificial, la generación Huawei X-True Display con tecnología de alta resolución y la capacidad de carga superior a 4.900 mAh, entre otros de sus rasgos.

En 20Bits hemos tenido la oportunidad de probar el modelo Pura 70 Pro y, antes de adentrarnos en el análisis, empezamos con sus características más técnicas.

Ficha técnica



Tamaño: 162,6 mm de alto x 75,1 mm de ancho x 8,4 mm de profundidad.

Peso: 200 gramos.

Pantalla: 6,8 pulgadas, 1070 millones de colores, tipo LTPO OLED, 1-120 Hz de alta frecuencia de actualización dinámica adaptable, atenuación PWM de alta frecuencia de 1440 Hz, frecuencia de muestreo táctil de hasta 300 Hz, resolución de muestreo táctil de hasta 300 Hz y 460 puntos por pulgada (ppp, por sus siglas).

Sistema operativo : EMUI 14.2

Procesador: Kirin 9010, Octa-core

Memoria: 12 GB de RAM + 512 GB de ROM.

Cámara trasera: Ultrailuminación de 50 MP, angular Ultragrande de 12,5 MP, teleobjetivo Macro con Ultrailuminación de 48 MP.

Modo de captura de la cámara trasera: Instantáneas a velocidad ultraalta, mejora de imágenes, menú rápido nocturno, supermacro, macro, creador de historias, alta resolución, cámara rápida, lente de angular ultragrande, apertura, vídeo de doble vista, retrato, pro, cámara lenta, panorámica, mnocromático, pintura con luz, filtro, stickers, documentos, IA maestra, imagen en movimiento, enfoque predictivo 4D, captura de sonrisas, control de audio, temporizador y ráfaga de fotos.

Modo Zoom de la cámara trasera: Zoom óptico de 3,5 aumentos (el zoom de 3,5 aumentos es un valor aproximado; las distancias focales de la lente son 24,5 mm, 13 mm, 92,5 mm) y zoom digital de 100 aumentos.

Cámara delantera: Cámara para Selfies de 13 MP (Gran Angular, F2.4, Enfoque Automático).

Modo de captura de la cámara frontal: selfie en cámara lenta, campo de visión inteligente, seguimiento ocular inteligente, retrato, panorama, lente AR, cámara rápida, imagen en movimiento, filtro, stickers, captura de sonrisas, reflejo especular, control de audio y temporizador.

Resolución de imagen: La trasera admite hasta 8192 × 6144 píxeles, mientras que la frontal son 4160 × 3120 píxeles.

Resolución de vídeo: La trasera admite hasta 3840 × 2160 píxeles, mientras que la frontal son 3840 × 2160 píxeles.

Modo de enfoque automático de ambas cámaras: Enfoque de fase y enfoque de contraste.

Linterna trasera: Flash LED.

Batería: 5050 mAh.

Carga: HUAWEI SuperCharge (máx. 100 W). El teléfono admite una carga superrápida de 20 V/5 A (máx. 100 W) y es compatible con una carga superrápida de 20V/4,4A o 10V/4A o 10 V/2,25 A o 4,5 V/5 A o 5 V/4,5 A y una carga superrápida de 9 V/2 A. También,

Resistencia: Este producto tiene una clasificación IP68 de resistencia a salpicaduras, agua y polvo según la norma IEC 60529. Es importante mencionar que, en el agua, aguanta una profundidad de hasta 2 metros durante un máximo de 30 minutos.

Conectividad: WiFi, Bluetooth, USB tipo C, toma de auriculares tipo C, NFC y GPS.

Sensores: Gestos, gravedad, infrarrojos, huellas dactilares, hall, giroscopio, brújula, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor láser y sensor de temperatura cromática.

Colores: Blanco y negro.

Funda transparente: Sí, pero no es flexible.

Biometría: Reconocimiento facial y sensor de huellas dactilares.

Precio: Disponible desde 1.199 euros.

Un diseño bastante simple, pero peculiar



En primer lugar, me gustaría mencionar que el modelo Huawei Pura 70 Pro tiene una estética espectacular, además, su acabado en mate hace que el teléfono sea muy cómodo de agarrar con la mano.

Como se puede observar en las imágenes de abajo, la parte frontal destaca por tener los cuatro lados de la pantalla curvados, así como las esquinas, lo que hace que este tipo de diseño origine algún reflejo. Los cantos son bastante redondeados y podríamos decir que se 'copia' de las suaves curvas de su hermano mayor –es decir, el modelo Ultra–, posee un acabado en mate, incorpora un marco brillante para el conjunto de las cámaras traseras y, al hilo de esto último, en la parte de atrás alberga un conjunto de tres cámaras con forma de isla triangular que, personalmente, me recuerda a Mickey Mouse cuando el móvil está apoyado boca abajo y de forma horizontal.

Por otro lado, este modelo también deleita por su simplicidad y particularidad, ya que su diseño resulta bastante agradable a la vista. Sin embargo, el único aspecto que no me ha gustado tanto es que, en mi caso, los botones de subir y bajar el volumen están demasiado arriba, lo que impide que puedas llegar a ellos si estás manejando el teléfono con una sola mano.

Huawei Watch Fit 3 (izquierda) y Huawei Pura 70 Pro (derecha). 20BITS

Y, en lo que respecta a la parte inferior del dispositivo y otros rasgos no menos importantes, abajo se encuentra el altavoz principal –bastante potente–, el puerto USB-C y la bandeja para introducir la tarjeta SIM; en la caja se incluye una funda; y el smartphone viene con un cristal protector colocado.

Pantalla curva con esquinas redondeadas



Las especificaciones de la pantalla son casi idénticas a las del modelo insignia. Este modelo Pura 70 Pro cuenta con una pantalla de 6,8 pulgadas, tiene una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz y, dado que es un panel LTPO OLED, puede cambiar dinámicamente hasta 1 Hz para conservar la batería. Además, posee una resolución de 2844 x 1260, admite una atenuación PWM de 1440 Hz para reducir la fatiga ocular y cuenta con una salida de hasta 2500 nits.

Asimismo, como hemos mencionado en el apartado del diseño, la pantalla del modelo Pura 70 Pro es curva, ya que cada esquina del terminal está redondeado meticulosamente para aprovechar cada parte del frontal y disfrutar de una visión más envolvente e inmersiva.

Básicamente, en pocas palabras podría decir que Huawei se ha lucido en diseñar una pantalla con una nitidez excelente, una gran veracidad de color, un brillo bastante equilibrado, una experiencia táctil súper precisa y una mejor resistencia a las posibles caídas o rayas.

Esquinas redondeadas de Huawei Pura 70 Pro. 20BITS

Esta es toda la tecnología que alberga en su interior



Dicho dispositivo incluye el procesador Kirin 9010 con dos núcleos a 2,30 GHz, seis a 2,18 GHz y cuatro más pequeños a 1,55 GHz para ofrecer un rendimiento más que correcto. Por consiguiente, esto hace que se pueda ejecutar cualquier aplicación o juego sin tener que preocuparnos, además, responde con fluidez a las peticiones y a la multitarea gracias a sus 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento –pienso que es el suficiente espacio para almacenar un sinfín de contenido multimedia–.

También, incluye el sistema operativo EMUI 14.2 que, bajo mi experiencia de uso, podría mejorar porque todavía no ha dado el paso definitivo a HarmonyOS. Y, como era de esperar, todos sabemos que Huawei no cuenta con los servicios de Google preinstalados, pero hay formas de hacerlos funcionar, por lo tanto, no supone una gran preocupación.

Por otro lado, la conectividad tampoco es un problema, ya que soporta WiFi 2,4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.2, USB tipo C, toma de auriculares tipo C, NFC y GPS. Sin embargo, lamentablemente, no tenemos conectividad 5G –considero que este es el punto más débil de este dispositivo–.

Módulo de cámaras traseras de Huawei Pura 70 Pro. 20BITS

La cámaras son un auténtico diez



El Pura 70 Pro viene con una cámara principal de 50 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 12,5 megapíxeles y un teleobjetivo de 48 megapíxeles. Este último puede hacer un zoom óptico de hasta 3,5x y digital de 100x.

Por sí solas, las cámaras son impresionantes: pueden mantenerse firmes en condiciones de iluminación adecuadas,el software enfatiza los perfiles de color correctos según la situación, el zoom es una auténtica pasada y el teleobjetivo está a la altura de lo prometido. Asimismo, me gustaría mencionar que el móvil incluye inteligencia artificial para aplicar correcciones en tan solo dos segundos y, de hecho, se puede ver una comparación del antes y después –súper punto a favor de esta novedad–.

Y, respecto al resto de opciones para tomar una fotografía, el modo instantánea ultrarrápida puede capturar sujetos a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, el modo retrato optimiza la apertura y el modo Super Macro hace que los sujetos pequeños parezcan gigantes.

La suficiente batería para pasar el día sin preocupaciones



Pura 70 Pro viene con una batería de 5050 mAh, por ende, con un uso intensivo, la batería puede durar un día entero sin problemas. Aunque he de reconocer que únicamente me encontré 'en apuros' cuando grabé vídeos de larga duración y estuve bastante rato haciendo fotografías.

Por otra parte, en la caja viene incluido un adaptador SuperCharge de 100 W para cargar el móvil en tan solo media hora gracias a la carga rápida. Asimismo, ofrece carga inalámbrica inversa de 20W.

Huawei Pura 70 Pro. 20BITS

Valoración personal de 20Bits

LO MEJOR - Las cámaras te dejan con la boca abierta.

- La carga es MUY rápida.

- La pantalla ofrece una gran nitidez y una experiencia táctil bastante precisa.

- El diseño del módulo de las cámaras traseras es bastante peculiar.

LO PEOR - El precio puede no se adapte a todos los bolsillos (estamos hablando de un gama alta).

- No cuenta con la conectividad 5G.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.