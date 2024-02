Creative Aurvana Ace: unos auriculares muy cómodos de llevar, pero con una cancelación de ruido a mejorar

Valoración: Creative Aurvana Ace

El mercado de los auriculares es muy amplío porque hay una gran variedad de modelos para escoger, además, las marcas de este nicho son muchas y destacan por unas tecnologías u otras, e incluso hay características concretas que no todos los aparatos electrónicos incorporan y que los consumidores debemos tener en cuenta antes de comprar.

En 20Bits hemos puesto a prueba varios auriculares, como los Pixel Buds Pro 2023, los FreeBuds Pro 3, los BEOPLAY H95, los realme Bus Air 5 Pro o los recién probados Creative Aurvana Ace. Pero en esta valoración, vamos a comentar nuestra experiencia con el último dispositivo mencionado.

Ficha técnica



Dimensiones del estuche de carga: 64.7 x 49.1 x 26.9 milímetros.

Peso total del estuche de carga: 46,6 gramos.

Control de ruido: Cancelación de ruido activa híbrida y modo ambiente.

Duración de la batería: Hasta 24 horas.

Tiempo de reproducción de carga: Hasta seis horas.

Controladores: Driver XMEMS sólido y drivers dinámicos de 10 milímetros.

Códecs de audio: LC3, AptX Adaptive, AptX, AAC y SBC.

Configuración de micrófono (por auricular): Triple.

Controles: Control de toque personalizable a través de la aplicación móvil Creative.

Resistencia al agua: IPX5.

Conectividad: Bluetooth 5.3

Carga: Carga inalámbrica habilitada y compatible con Qi por USB-C.

Color: Negro mate.

Compatibilidad: Asistente de Google y Siri.

Precio: 149,99 euros.

Un diseño compacto y cómodo



Como se puede observar en las imágenes de abajo, el estuche es negro mate, con bordes redondeados y pequeño. Mientras que los auriculares son de bastón, también son de color negro mate, incorporan almohadillas de silicona, incluyen controles táctiles para reproducir música o ajustar el volumen, cuentan con un diseño ahumado translúcido con un toque de color cobre en su interior y pesan muy poco –son muy cómodos de llevar–.

Por otro lado, estos auriculares poseen la certificación IPX5 de resistencia al agua y sudor –por mi experiencia, considero que son ideales para llevarlos en el gimnasio cuando estás haciendo deporte, porque no se te caerán y no te tendrás que preocupar por si se estropean con el sudor–.

Buena calidad del sonido, pero la cancelación podría mejorar



Si empiezo con la calidad del audio, me gustaría mencionar que estos auriculares están impulsados por la tecnología xMEMS –genera ondas sonoras con menores cargas eléctricas– y unos drivers dinámicos de diez milímetros personalizados para reproducir un audio natural de rango medio. Es decir, si estás escuchando tus canciones favoritas o hablando por una llamada telefónica, podrás disfrutar de un audio nítido y sin distorsiones.

Pero más allá de esta característica que tanto me ha gustado, no me gustaría olvidarme de la cancelación activa de ruido y el modo ambiente. En lo referente a estas dos funciones, he decir que la cancelación no me ha terminado de convencer porque aún seguía escuchando los ruidos de mi alrededor cuando la llevaba activada, además, no he notado gran diferencia cuando esta función estaba desactivada. Mientras tanto, la opción modo ambiente cumple con lo prometido, es decir, escuchas todo tu entorno cuando llevas los auriculares puestos.

Por otro lado, los Creative Aurvana Ace vienen equipados con seis micrófonos con tecnología de cancelación de ruido Clear Voice Capture de Qualcomm para garantizar una comunicación nítida durante una llamada, incluso en entornos ruidosos.

La autonomía es correcta



Respecto a la batería, los auriculares cuentan con una reproducción de seis horas sin parar con una sola carga, además, con una carga rápida de diez minutos, puedes escuchar música durante diez minutos. Por otro lado, en lo que respecta a cómo se cargan, este dispositivo incluye un cable USB-C en la caja, pero sin contar con el adaptador –un aspecto importante a mencionar–.

Una aplicación móvil muy fácil de usar



En las imágenes de abajo se puede observar que la aplicación móvil de Creative tiene una interfaz bastante simple para que sea fácil de usar. En la primera captura aparece la pantalla principal de la app, donde se puede entrar a la configuración del ecualizador, el control de la cancelación de ruido y los botones personalizados. Y una vez dentro de cualquiera de estas opciones, vuelvo a decir que es muy sencillo activar la cancelación, modificar el ecualizador o cambiar los controles táctiles.

La app está disponible en App Store y Google Play, además, es gratuita.

¿Cuánto cuestan?

Los auriculares Creative Aurvana Ace cuestan 149,99 euros y los puedes comprar en su página web oficial o a través de este enlace en Amazon.

Valoración final de 20Bits

LO MEJOR Son cómodos para llevarlos puestos.

La aplicación móvil es súper fácil de usar.

La autonomía es la correcta para usarlos durante todo el día.

LO PEOR La cancelación de ruido podría mejorar, debido a que se escuchan todos los ruidos de tu alrededor cuando está activada.

