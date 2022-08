Ofertón de la semana: unos auriculares 'bluetooth' con 20 horas de autonomía por solo 10 euros

Nuestro día a día no se entiende sin música, sin ese programa de radio que nos tiene enganchados o sin los podcasts que disfrutamos en las diferentes plataformas de streaming. A este panorama sonoro se ha sumado ahora una nueva tendencia, los audiolibros, que nos permiten leer mientras nos dedicamos a otras tareas. Así, estas propuestas nos hacen más amenos los trayectos hasta el trabajo, los viajes en cualquier medio de transporte y llenan cualquier momento. Claro que, para disfrutarlos, es necesario disponer de un reproductor adecuado, como el teléfono móvil que nos permite disponer de todas estas opciones.

Los auriculares inalámbricos son otros de los indispensables que se nos vienen a la cabeza cuando nos referimos a escuchar música, la radio o cualquier dispositivo con sonido. Y es que, aunque también nos gusta disfrutarlo en estéreo con altavoces, con los primeros podemos escuchar cualquier propuesta solo para nosotros. Además, el hecho de que no tengan cables los convierte en unos de los favoritos de los usuarios. Conseguir unos no requiere de mucha inversión y menos si apuestas por el modelo que hoy destacamos en 20deCompras: se trata de los auriculares bluetooth de Computer Gear, que hoy cuestan menos de 10 euros en Amazon. Pero no es la única ventaja de esta propuesta. ¡Sigue leyendo para descubrirlas todas!

Los auriculares de Computer Gear. Amazon

Por menos de 10 euros, podemos llevarnos unos auriculares inalámbricos básicos, pero con las prestaciones que se les exigen a la mayoría. Para empezar, incluyen un sistema bluetooth 5.0 que permite disfrutar de sonido estéreo de alta fidelidad, velocidad de emparejamiento más rápida y conectividad estable. A ello se suma la tecnología de cancelación de ruido que evita la contaminación acústica cuando los utilizamos, ya sea para escuchar música, ver el próximo partido de LaLiga o acabar el audiolibro que comenzamos en verano.

Impermeables y resistentes al sudor (con un IPx5), estos auriculares incluyen una caja de carga que aumenta su autonomía, pasando de cuatro horas a 20, para que podamos sacarles partido incluso en los viajes más largos. ¡Y sin molestias! Su diseño es ergonómico y su control, táctil.

