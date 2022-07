El Top 3 de Amazon: los mejores altavoces 'bluetooth' para este verano son pequeños, resistentes al agua y con mucha autonomía

Canciones como La isla bonita de Madonna o la Lambada hacen que deseemos un día de playa, pero, siempre es mejor vivirlo acompañado de música si tenemos la seguridad de que nuestro altavoz inalámbrico va a soportar la jornada entera de playa, el calor, la arena y el agua. Por eso, si queremos trasladar la banda sonora de nuestro verano a un día de playa, debemos contar con el mejor altavoz bluetooth con autonomía suficiente y que sea resistente a la arena y al agua para evitar sustos.

Si el que tienes no cumple con estas características, tranquilidad, desde 20deCompras hemos elaborado una lista de los mejores altavoces de Amazon, resistentes al agua, a la arena, el calor y con suficiente autonomía para soportar el verano. Además, esta semana se encuentras rebajados, así que es el momento ideal para hacerse con esta inversión veraniega para la playa que nos servirá para muchos veranos (¡e inviernos!). Toma nota, porque, además, las marcas son de calidad: JBL, Vieta y Sony.

-JBL GO 3. El más económico de la lista y el más compacto. No te ocupará nada de espacio en la mochila de la playa y tampoco te pesará, para que puedas ir tranquilo a un viaje. Con JBL podrás llevar la música a la piscina o a la ducha. Este altavoz te lo hace todo mucho más fácil, porque mojarlo ya no es un problema

El sol, la arena de la playa y el agua ya no son un problema con este altavoz ideal para el verano. Amazon

-Vieta Pro Easy. Con radio incluida y más de 12 horas de reproducción. La FM evitará que gastes batería de tu smartphone durante un viaje, para evitar unas horas el bluetotth. Lo mejor, además de su tamaño que es muy compacto, es que este altavoz Easy dispone de la tecnología true wireless, por lo que podrás conectar ¡dos altavoces desde un mismo smartphone!

Batería con autonomía de más de 12 horas. Amazon

-Sony SRS-XB13. Por último, desde 20deCompras destacamos el altavoz más potente y duradero de la lista. Se podrá disfrutar con él de un potente sonido surround, graves profundos y voces claras gracias al procesador Sound Diffusion con Extra Bass, un altavoz de rango completo y un radiador pasivo. Además, no tendrás que preocuparte de a dónde lo llevas porque es resistente al calor, a la arena, al agua y tiene mucha autonomía (¡hasta 16 horas!).

El más resistente y duradero (con una batería de 16 horas). Amazon

