Sony podría lanzar su próxima PlayStation en 2028: esto es lo que sabemos de la consola PS6

La PlayStation 5 lleva dos años en el mercado. En todo este tiempo, ha sufrido problemas de abastecimiento por la crisis de los chips y su precio ha aumentado mientras Sony ha implementado algunas mejoras en su hardware. A pesar de todos los contratiempos, la compañía tiene intención de seguir lanzando nuevas generaciones de su famosa consola.

Desde que se lanzó la primera PlayStation en 1994, Sony se ha ceñido a un patrón de lanzamiento de 6 a 8 años entre las distintas versiones. La PS2 salió en 2000, la PS3 en 2006, la PS4 en 2013 y la PS5 en 2020. Unas declaraciones recientes de la firma animan a pensar que la próxima generación se podrá comprar 8 años después del lanzamiento de la última.

Sony no lo ha confirmado oficialmente, pero ha recalcado que la oferta de mantener Call of Duty y otros juegos de Activision Blizzard en la plataforma de PlayStation no seguirá en la PlayStation 6. Cabe señalar que, anteriormente, Sony había llegado a la decisión junto a Microsoft de que esta oferta siguiese hasta 2027. A raíz de estos datos, son varios los que opinan que podremos ver la PS6 en 2028.

Una vez se lance la próxima consola, los juegos de Activision Blizzard no estarán disponibles en la PlayStation y aquellos que quieran disfrutar de ellos deberán cambiarse a la XBOX. Esto se debe a que Microsoft llegó a un acuerdo con la empresa de videojuegos para comprarla.

Sony y otros reguladores antimonopolio rechazaron la exclusividad de Microsoft para los juegos. Ante esta situación, Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, afirmó que estaba dispuesto a compartir durante 10 años más las licencias de Call of Duty y otros títulos de Activision Blizzard.

