Samsung lanza un filtro externo de lavadoras que reduce los microplásticos que 'caen' de la ropa en cada colada

El problema de los microplásticos es cada vez más preocupante y afecta a todo el mundo, incluso en zonas como la Antártida se ha llegado a detectar su presencia. Ante ello, se llevan a cabo iniciativas, como aquellas que fomentan la triple R (reducir, reutilizar y reciclar).

Recientemente, Samsung se ha sumado a la causa con Microfiber Filter, un filtro externo para las lavadoras. Este invento mitiga las pequeñas partículas de plástico que se desprenden de las prendas cuando se lavan y ya está disponible en Corea del Sur (llegará a Europa en el tercer trimestre de 2023).

Según afirma la compañía, aquellos que usen la lavadora cuatro veces a la semana reducirán hasta un 98% sus emisiones de microplásticos con sus ciclos de lavado. Además, detallan que el producto se ha fabricado con plásticos reciclados.

El funcionamiento de Microfiber Filter

El aparato tiene unas cuchillas que capturan los microplásticos y los almacena en una malla de 65-70 micrómetros. Al comprimir las diminutas partículas en ese filtro, debe lavarse con periodicidad para que este siga funcionando.

Samsung aconseja que la limpieza se haga una vez por semana, sin embargo, ha habilitado una función en la app SmartThings que lo calcula de forma más precisa. Cuando la malla se llena, avisa de que hay que lavarlo.

El aparato no es exclusivo para las lavadoras Samsung. Pero la marca tiene otro as bajo la manga para conseguir que los consumidores escojan entre sus electrodomésticos a través de un ciclo de lavado llamado Less Microfiber, que reduce la cantidad de microplásticos que se desprenden de la ropa hasta un 54%.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.