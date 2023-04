Amazon está cambiando su política de devoluciones: marca los productos muy devueltos por los usuarios

Devolver un producto en Amazon es bastante sencillo. Los clientes únicamente deben seleccionar el motivo por el que quieren recuperar su dinero y prescindir del producto y que un trabajador pase a recogerlo. Ahora, la plataforma de ecommerce más grande del mundo quiere reducir esta práctica a través de una etiqueta.

Un estudio de 2021 realizado por GXO Logistics concluyó que un 35% de los internautas habían devuelto productos comprados por Internet. En el mismo año de la investigación, Amazon estuvo envuelta en una polémica tras conocerse que millones de sus artículos devueltos se destruían en vez de buscarles un nuevo dueño.

Sobre las acusaciones, Amazon se defendió señalando que la mayoría de los productos devueltos se revendían o se liquidaban a través de terceros, se devolvía a los proveedores o se donaba a organizaciones benéficas. Sin embargo, lavar su imagen no es tarea fácil, y hay activistas que siguen preocupados por la contaminación que supone que den tantas facilidades para deshacerse de las compras.

La medida para combatir las devoluciones masivas

Amazon ha propuesto una forma para evitar que los internautas adquieran ciertos artículos que puede que terminen devolviendo. La táctica consiste en marcar con una etiqueta de 'devuelto con frecuencia' a los productos de su web que bastantes compradores anteriores hayan terminado devolviendo.

Así se verá la etiqueta de 'producto devuelto con frecuencia' que la marca está comenzando a implementar. Amazon

De este modo, la plataforma de comercio electrónico espera mitigar la cantidad de devoluciones sin poner en duda al cliente ni que tengan que pagar un extra, como ocurre en otras marcas que piden dinero por el transporte de la recogida.

"Actualmente, mostramos información sobre el porcentaje de devoluciones en algunas páginas de detalles de productos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones de compra con mayor información", ha afirmado Betsy Harden, portavoz de Amazon, a The Information. La etiqueta nueva será un intento de enseñar, de una forma más visual y directa, a los usuarios que, posiblemente, deban seguir buscando, para no tener que devolver el producto más adelante.

La política de devolución de Amazon deja que sus clientes retornen sus artículos comprados nuevos y sin utilizar hasta 30 días después de la compra, de forma gratuita, a no ser que sea no retornable. Esto no cambiará con las etiquetas de aviso, sin embargo, es un paso que demuestra el interés de la marca por intentar acabar con las compras impulsivas que dan lugar a devoluciones casi siempre.

