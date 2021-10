¿Sabes lo que ve tu hijo en Internet? El 27% de los niños españoles tiene acceso total sin supervisión a móviles, tablets y ordenadores

La compañía de ciberseguridad Bitdefender ha presentado el Informe Global de Bitdefender sobre Ciberseguridad y Comportamientos Online, que revela cómo se comportan los usuarios de varios grupos de edad y perfiles sociodemográficos en las plataformas más populares, aplicaciones y dispositivos.

Los datos del informe muestran que a pesar del aumento de las amenazas y la mayor preocupación por los ciberdelitos, los usuarios siguen careciendo de prácticas básicas para asegurar los datos, proteger sus identidades y compartir información.

Sin embargo, este informe revela también que los usuarios españoles son más responsables y están más concienciados con respecto a su seguridad online que la media de los encuestados en el resto del mundo.

El informe, basado en una encuesta realizada a más de 10.000 usuarios de Internet en 11 países (809 españoles), examina el uso de plataformas y servicios populares online, prácticas de ciberseguridad personal y nivel de exposición a amenazas, entre otros.

Los usuarios españoles están más concienciados que la media en el uso de contraseñas seguras. Un 48% de los españoles utiliza una contraseña diferente para cada cuenta, frente al 22% de los encuestados en todo el mundo. Solo un 20% de los encuestados en nuestro país usa una sola contraseña para todas sus cuentas online, mientras que este porcentaje se eleva al 50% a nivel global. Respecto al teléfono móvil, solo el 16% de los españoles no lo está protegiendo adecuadamente (30% global), ya que usa una contraseña simple del tipo 1234 o ninguna.

Un tercio de los usuarios españoles (32%) no utiliza un antivirus en su dispositivo móvil principal (ya sea teléfono o tablet), sobre todo en el caso de los iPhone. Este porcentaje es similar en el resto del mundo, donde casi un 35% no tiene protegidos sus dispositivos móviles. Las razones más comunes citadas para esto fueron: el 23% de los españoles considera que los teléfonos móviles no lo necesitan, el 21% cree que es demasiado caro y el 21% piensa que la seguridad está incorporada. Además, un 42% de los españoles no usa navegadores privados y más de la mitad (54%) no usa una VPN en su teléfono móvil.

Sin embargo, solo el 9% de los usuarios españoles no utiliza ningún producto o servicio de seguridad en su dispositivo más utilizado para actividades personales online. Este porcentaje se eleva al 15% en el resto del mundo.

La falta de supervisión infantil presenta grandes riesgos de seguridad. Se preguntó a los padres sobre cuánto supervisaban los comportamientos de navegación de sus hijos en Internet y la instalación de aplicaciones. La encuesta encontró que un promedio del 27% de los niños españoles tienen acceso total sin supervisión a ordenadores, teléfonos móviles y tablets, frente al 36% de media a nivel global y el 50% en Estados Unidos, que lidera el ranking en cuanto al acceso no supervisado.

Los smartphones son los dispositivos preferidos para acceder a servicios online. Más de tres cuartas partes de los encuestados españoles (86%) y un 74% a nivel global acceden principalmente a servicios online utilizando su smartphone personal y, en concreto, el 78% (61% en todo el mundo) lo hace con un móvil con el sistema operativo Android. Los ordenadores portátiles personales ocuparon el segundo lugar (46%), seguidos de los televisores inteligentes y los ordenadores personales de sobremesa, ambos con un 27%.

Los usuarios españoles utilizan principalmente sus propios dispositivos para acceder a sus cuentas personales. Solo el 16% de los encuestados usa dispositivos de trabajo para acceder a sus cuentas personales online, frente al 23% a nivel global. Por otro lado, en España, el uso de un teléfono Android como dispositivo principal es el más alto en todos los países encuestados, junto con Rumanía. Además, el uso del teléfono móvil es ligeramente menor después de los 55 años, siendo el iPhone más utilizado entre los jóvenes españoles de 18 a 34 años.

La información de identificación personal se comparte comúnmente. Los datos de identificación personal, incluido el nombre, la fecha de nacimiento e incluso la dirección física, se comparten comúnmente online y es más probable que los hombres compartan estos datos más que las mujeres. El género es la información más compartida, con el 53% de los encuestados españoles que siempre o casi siempre la comparten, seguida de la dirección de correo electrónico personal (45%), el nombre (44%), la fecha de nacimiento (38%) y la dirección física (33%). Los jóvenes de entre 18 y 24 años tienen más probabilidades de compartir su información personal que otros grupos de edad. Por su parte, los hombres están un poco más abiertos que las mujeres a compartir su número de tarjeta de crédito.