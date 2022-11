Valoración: Huawei Mate Xs 2

En unos tiempos en los que las tendencias traen uniformidad en el mundo de los móviles, con prestaciones bastante similares y diseños de estilos variados pero dentro del canon, se agradece hallar dispositivos singulares y atrevidos por su plasmación diferente. El plegable Huawei Mate Xs 2 sorprende y seduce por ello, aunque presenta aspectos que no lo hacen para todos los gustos.

La compañía china anunció en mayo que más adelante llegaría al mercado español, lo que se cumplió a finales de agosto, cuando salió a la venta por nada menos que 1.999 euros en una configuración de 8 GB + 512 GB. Un precio más que elevado, incluso más que el Samsung Galaxy Z Fold4, que en su versión intermedia (12 GB + 512 GB) cuesta 1.919 euros.

Los plegables que no son de bolsillo, vertiente en la que Huawei se inició con el P50 Pocket y en la que ahora tiene el Pocket S, se adscriben al formato tipo libro. El Mate Xs 2, como antes el Mate X y el Mate Xs, sus predecesores, subvierte el concepto y lo materializa a su manera al dejar las 'páginas' fuera, ya que la propia pantalla ejerce de cubierta cuando permanece plegado. Va a la inversa de lo extendido en el mercado, 'normalidad' no obstante también explorada por Huawei con el Mate X2.

El Huawei Mate Xs 2, cuando empieza a desplegarse (20Bits)

De inicio puede usarse como un móvil convencional. Mientras está cerrado, del panel solo se activa la parte correspondiente al frontal. Al presionar el botón con una raya roja ubicado bajo las cámaras traseras, en lo que podríamos decir que es el lomo del ‘libro’, la bisagra entra en acción y el mecanismo se abre, tras lo que hay completar, suavemente, la otra mitad del movimiento para que la pantalla se despliegue del todo. En el proceso, el contenido se expande y se adapta a la nueva forma de visualización. Del panel de 6,5 pulgadas se pasa a uno de 7,8.

La bisagra y la parte trasera del Huawei Mate Xs 2 cuando queda desplegado (20Bits)

La sensación premium, reflejada en la calidad de los materiales, envuelve en todo momento. Lo corrobora la bisagra (de ala de halcón de doble rotación), contundente en términos de resistencia y que da una tranquilidad absoluta aunque haya que 'ayudarle' con calma en el ejercicio de abrir y cerrar. La parte interior, que queda luego descubierta, luce un refinado acabado similar al del cuero.

Pesa 255 gramos y desprende comodidad, aunque por su estilo hay que acostumbrarse y hacerse al smartphone en lo referente al agarre (encontrar el modo que resulte más idóneo). A su vez, el asunto de que la pantalla quede siempre descubierta genera de primeras dudas y entraña lógicos peligros, de ahí la conveniencia de usar el protector incluido en la caja o de tener sumo cuidado a la hora de guardarlo y dejarlo en superficies. En cualquier caso, al tenerlo en las manos y manejarlo se tiene la sensación de estar ante un ejemplo de magia tecnológica.

La pantalla del Huawei Mate Xs 2 (20Bits)

La pantalla OLED se ajusta a lo esperado en cuanto a su nivel, simbolizado en que cuando está desplegada apenas se nota el pliegue de la parte flexible, y además al pasar el dedo por la zona es muy sutil. El panel, favorable a la inmersión y por supuesto curvo cuando está cerrado y solo se usa el frontal, se caracteriza por la resolución FHD+, la fluidez de hasta 120 Hz, los 240 Hz de muestreo táctil y los mil millones de colores.

En el lomo, la parte fija del dispositivo, figuran tres cámaras, un sistema True-Chroma compuesto por una principal de 50 MP, una ultra gran angular de 13 MP con campo de visión de 120 grados y un teleobjetivo de 8 MP. La destinada a los selfis es de 10,7 MP. Los resultados fotográficos se mueven entre lo correcto, lo interesante y lo estimable, aunque en algunas situaciones no se desenvuelve tan bien. En lo particular uno se queda con su zoom óptico de 3,5x. Sin embargo, el zoom digital de 30x no convence demasiado.

La batería de 4.600 mAh y la autonomía que depara no causan quejas. Tampoco su carga rápida (Huawei SuperCharge) de 66W. Agrada estar ante un plegable que atiende a esta cuestión, que no todas las marcas lo hacen, ni mucho menos. Si se encuentra al 20%, recupera el 100% de la energía en alrededor de 35 minutos.

Los condicionantes

Integra el procesador Qualcomm Snapdragon 888, una creación de notable rendimiento pero que vivió su esplendor en 2021, por lo que sus prestaciones ya han sido superadas. No obstante, mayor inconveniente puede suponer que viene en su variante con conectividad 4G, ya que Huawei tiene limitado el 5G. Que un dispositivo de 2.000 euros no venga con 5G…

En todo caso, el principal condicionante reside en lo que exige su software al usuario medio no familiarizado. Opera con EMUI 12 (Huawei ha estrenado EMUI 13 con el Mate50 Pro) y como se sabe carece de los servicios de Google, ante lo que Huawei escenifica sus distintas alternativas. El cambio puede hacérsele cuesta arriba a los usuarios fuertemente afincados en el Android 'normal', por lo que hay que tener clara la circunstancia.

Si el factor software no constituye una dificultad, gusta el modus operandi de Huawei y uno puede permitirse el elevado desembolso, el Mate Xs 2 brilla en virtud de su atípica plasmación y sus elementos premium. Pero lo dicho, no es para todos.

El Huawei Mate Xs 2, por detrás cuando está cerrado (20Bits)

Ficha técnica del Huawei Mate Xs 2

​

Pantalla: OLED de 6,5 pulgadas (cerrado) y 7,8 pulgadas (abierto)

Configuración: 8 GB + 512 GB

Procesador: Qualcomm Snapdragon 888

Cámaras traseras: 50 MP + 13 MP + 8 MP

Cámara frontal: 10,7 MP

Batería: 4.600 mAh con carga rápida de 66W

Conectividad: 4G

Sistema operativo: EMUI 12

Otros elementos: NFC, sensor de huella en el lateral, 4K, fluidez de 120 Hz, mil millones de colores, sonido Huawei Histen, AppGallery

​Peso: 255 gramos

Precio: 1.199 euros

Puntuación 20Bits: 8/10 Lo mejor: el concepto, el diseño y la pantalla

​

​Lo peor: un software que no es para todos

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.