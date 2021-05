¿Qué es y cómo funciona el Nest Hub de Google?

Google Nest Hub es la propuesta de los de Mountain View por tener un controlador del hogar con pantalla y altavoz inteligente. El dispositivo salió al mercado en 2018 y ahora la marca acaba de lanzar la segunda generación con varias mejoras, entre ellas un Sensor de Sueño que utiliza Motion Sense para entender cómo dormimos y así ayudarnos a descansar mejor por la noche.

¿Para qué sirve Google Nest Hub?

El dispositivo es un panel de control para tu hogar inteligente, un altavoz y una pantalla, todo en uno. Esto significa que puedes manejar desde él tus aparatos smart -como teles, enchufes, bombillas y demás cacharros inteligentes que tengas en casa-, escuchar tus canciones favoritas en Spotify y también ver la última serie de moda de Netflix.

El tema del sueño es la principal novedad del Nest Hub 2021. “Sabemos que las personas ya acuden a Google en busca de información y herramientas que las ayuden a vivir de manera más saludable y feliz, y, concretamente, hemos observado un número creciente de consultas sobre el sueño, el ejercicio y la salud”, explicaba la compañía.

Todas las mañanas Nest Hub te mostrará en la pantalla un resumen personalizado de tu sueño, o bien podrás verlo en cualquier momento preguntando: “Hey, Google, ¿cómo he dormido esta noche?”. Asimismo, Sensor de Sueño te ayuda ofreciéndote horarios de descanso adaptados y sugerencias personalizadas para mejorar tu descanso, desarrolladas por un equipo de científicos del sueño y teniendo en cuenta las orientaciones de entidades como la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

En cuanto al sonido, según la firma, el altavoz del nuevo Nest Hub utiliza la misma tecnología de audio que Nest Audio -el smart speaker de Google- y tiene un 50% más de graves que la primera generación. “Llena cualquier habitación con música de plataformas como YouTube Music y Spotify o disfruta de tus series y películas favoritas con una suscripción a servicios como Netflix o Disney+”, indica Google.

¿Cómo funciona Google Nest Hub?

Desde la pantalla del dispositivo puedes manejar algunos de los aspectos más importantes del mismo. No obstante, como buen aparato smart, su control principal será a través de la voz y a través de la app Google Home. Diciéndole “Hey, Google” podrás preguntar y pedir al Asistente lo que se te ocurra -aunque no olvides que no es el genio de la lámpara, así que trata de acotar tus deseos a cosas factibles-.

El Nest Hub de segunda generación está disponible en España desde este 4 de mayo por un precio de 99,99 euros.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.