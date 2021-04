Google presenta la segunda generación de Nest Hub con una gran novedad: el dispositivo te ayudará a dormir mejor

Nest Hub, la primera pantalla inteligente de Google, se renueva tras un par de años en el mercado. El dispositivo de segunda generación trae importantes mejoras, especialmente en lo relativo al sonido y sorprendentemente en lo tocante a nuestro descanso.

La marca ha introducido en el nuevo Nest Hub un Sensor de Sueño que utiliza Motion Sense (con tecnología de radar de baja energía Soli) para analizar cómo duerme la persona más cercana a la pantalla, basándose en su movimiento y respiración, todo ello sin necesidad de una cámara o de otro dispositivo. Sleep Sensing también puede detectar alteraciones del sueño, como la tos y los ronquidos, o los cambios de luz y temperatura en la habitación con los micrófonos incorporados y los sensores de luz y temperatura ambiental, para que puedas saber mejor qué está afectando a tu sueño.

“Sabemos que las personas ya acuden a Google en busca de información y herramientas que las ayuden a vivir de manera más saludable y feliz, y, concretamente, hemos observado un número creciente de consultas sobre el sueño, el ejercicio y la salud”, explica la compañía.

Todas las mañanas Nest Hub te mostrará en la pantalla un resumen personalizado de tu sueño, o bien podrás verlo en cualquier momento preguntando: “Hey, Google, ¿cómo he dormido esta noche?”. La función Sensor de Sueño también puede conectarse a tu aplicación Google Fit en dispositivos Android e iOS, por lo que podrás ver el resumen de sueño en el teléfono, junto con tus otros datos de salud y bienestar.

Asimismo, Sensor de Sueño te ayuda ofreciéndote horarios de descanso adaptados y sugerencias personalizadas para mejorar tu descanso, desarrolladas por un equipo de científicos del sueño y teniendo en cuenta las orientaciones de entidades como la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

La función Sensor de Sueño es totalmente opcional y, además, cuenta con protecciones de privacidad para que tú tengas el control: eres tú quien decide si quieres habilitarla o no, y un indicador visual en la pantalla te avisa si está activada. Además, la tecnología Motion Sense solo detecta movimiento, no caras o cuerpos específicos, y los datos de audio (tos y ronquidos) solo se procesan en el dispositivo, no se envían a los servidores de Google.

“En cualquier momento podrás revisar o eliminar tus datos de sueño y, cumpliendo con nuestros compromisos de privacidad, no utilizaremos esos datos para anuncios personalizados”, subrayan. Aunque Google también avisa de que el Sensor de Sueño está disponible para una vista previa sin coste adicional hasta el próximo año, pero que “una vez finalizada la vista previa, es posible que se requiera una suscripción de pago”.

Mejoras en el sonido y en la usabilidad

Según la firma, el altavoz del nuevo Nest Hub utiliza la misma tecnología de audio que Nest Audio y tiene un 50 por ciento más de graves que el Hub original. “Llena cualquier habitación con música de plataformas como YouTube Music y Spotify o disfruta de tus series y películas favoritas con una suscripción a servicios como Netflix o Disney+”, indica Google. El sonido era uno de los puntos flacos del Nest Hub de primera generación.

Además, con Gestos Rápidos puedes pausar o reproducir contenidos en cualquier momento simplemente acercando la mano a la pantalla, sin necesidad de tocarla. El nuevo Nest Hub también muestra en un solo lugar todos tus dispositivos compatibles conectados.

Diseño, disponibilidad y precio

El diseño sigue estando disponible en dos colores: tiza (blanco) y carbón (gris oscuro). La pantalla cambia a un cristal sin bordes y los materiales del aparato son reciclados, con componentes de plástico que contienen un 54% de plásticos reciclados post-consumo.

El Nest Hub de segunda generación estará disponible en España a partir del 4 de mayo de 2021, por un precio de 99.99 euros en Google Store y Orange, Media Markt, El Corte Inglés, FNAC, Carrefour y cadenas habituales en los que se encuentran los productos de Google Nest.

