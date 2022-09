La presentación de la nueva generación iPhone 14 de Apple dio mucho de qué hablar la semana pasada. Uno de los debates más recurrentes giró en torno al precio de lanzamiento de estos dispositivos, ya que algunos señalaban un incremento con respecto a modelos anteriores.

Mientras que el iPhone 13 normal costaba 909 euros, su equivalente en la nueva generación costará 1.009 euros. Lo mismo ocurrirá con el iPhone 13 Pro que salió con un precio de 1.159 euros y el 14 Pro de 1.319 euros, y con el iPhone 13 Pro Max de 1.259 euros y el 14 Pro Max de 1.469 euros.

Esta diferencia de precio, que va desde los 100 euros del iPhone 13 al iPhone 14 hasta los 210 euros del iPhone 13 Pro Max al 14 Pro Max, no solo se ha visto en la marca Apple. Xiaomi, Huawei y otras compañías de teléfonos inteligentes también lo han hecho.

La nueva generación de iPhone 14 fue presentada el 7 de septiembre. Apple

El caso de Xiaomi comenzó a destacar en 2020, cuando el precio medio de sus dispositivos medios creció un 11,8% con respecto a 2019. Esta marca, conocida por sus productos asequibles con lo último en tecnología, pasó de los 449 euros de su generación Mi 9 a los 799 euros del Mi 10.

Huawei lanzó su Mate X en 2019 por 2.299 euros. El smartphone se caracterizaba por ser plegable y contar con lo más puntero en tecnología y también por su desorbitado precio. Por lo general, nos tiene acostumbrados a precios algo más habituales, sin embargo, en abril del año pasado anunció que reanudaría el aumento de precio de los dispositivos de su compañía. ¿La razón? Los vetos del extranjero, como el impuesto que Estados Unidos había puesto a la empresa y que suponía restricciones a la cadena de suministro.

Por su parte, de Samsung llegó a rumorearse un aumento de su generación S22 con respecto a la S21 que finalmente no se llevó a cabo. El modelo base en ambas familias de teléfonos costó 859 y el más caro fueron los Ultras, los dos saliendo al mercado con un valor de 1.259 euros. No obstante, cabe señalar que, según un estudio de SellCell, los smartphones de esta empresa eran los que más se desvalorizaban después de su compra.

¿Por qué los fabricantes de móviles están subiendo sus precios?

Paco Lorente, profesor de ESIC y experto en psicología del consumidor, señala para 20BITS que el alza de los precios "está afectado a casi todas las marcas de manera generalizada". Esto se debe a que muchas de ellas han aguantado sin varias sus precios, incluso durante la pandemia, y han sufrido una "menor venta, incertidumbre mundial, falta de componentes y el incremento de los costes de producción y logística".

El profesional menciona marcas de alta gama como Apple o Samsung, pero destaca que también se ha visto esta situación en fabricantes más económicas como Xiaomi. Él considera que las compañías esperan que "se extienda en el tiempo y que la subida llegue para quedarse".

"La variable del precio dentro de la estrategia de una empresa es altamente importante y delicada, así que si de manera general se está modificando, debemos pensar que el problema mundial es más profundo de lo que podemos imaginar", opina Lorente.

De hecho, si el crecimiento no se hubiese realizado de manera unitaria, Lorente destaca que "debería estar muy, pero que muy bien argumentada, para que no afectara de manera negativa". Después de tantas noticias sobre el disparo de los precios, el profesional explica que no fue una sorpresa que la semana pasada viéramos que el precio de los nuevos iPhone 14 fuesen más elevados: "Quizás, si hubiera sido al revés, si el precio hubiera sido menor o congelado, la sorpresa hubiera sido mayor".

Por su parte, el cliente medio parece ser consciente de la subida generalizada del coste de vida, según Lorente, por lo que estima que apostarán más por "ofertas y descuentos". El experto en psicología del consumidor cree que muchos se esperarán al Black Friday para comprar nuevos móviles.

"Vamos a encontrar un consumidor que va a frenar el gasto extra, las grandes inversiones, pero que necesitará tener pequeños homenajes o caprichos para paliar el deseo de consumir", comenta.

Opciones más baratas

Lorente detalla que el alza del coste de la nueva generación de móviles que está llegando provoca que más clientes opten por modelos anteriores. "Es decir, en lugar de comprar el iPhone 14, muchos consumidores apostarán por renovar su viejo smartphone, pero justamente con el modelo anterior, el 13", ejemplifica.

Fuentes de Aliqindoi, marketplace de reventa que dan una segunda vida a los dispositivos, recalca para 20BITS que el incremento de precios ha supuesto que el precio de modelos anteriores no haya apenas bajado. De este modo, muchos usuarios ven los smartphones de segunda mano o reacondicionados como una "opción más interesante".

Móviles reacondicionados: es el que se somete a un proceso de reparación y revisión. Alqindoi destaca ReWare Mobile como reacondicionador español importante, "que utilizan repuestos originales y/o certificados para la reparación e incluyen un proceso de calidad con la comprobación de más de 40 puntos funcionales". Además, cuentan con garantía por parte del vendedor de 1-2 años.

es el que se somete a un proceso de reparación y revisión. Alqindoi destaca ReWare Mobile como reacondicionador español importante, "que utilizan repuestos originales y/o certificados para la reparación e incluyen un proceso de calidad con la comprobación de más de 40 puntos funcionales". Además, cuentan con garantía por parte del vendedor de 1-2 años. ​Móviles de segunda mano: no necesariamente tiene un proceso de reparación o revisión ni garantía (si se adquieren a través de una empresa tienen un año de garantía a no ser que se indique lo contrario". Aliqindoi se pone de ejemplo a sí misma que da un plazo de 48 horas extras de garantía (como Wallapop) y "muestra un test de las principales funcionalidades del móvil para que el comprador sepa el estado del producto".

También son muchos los usuarios que, a raíz del lanzamiento de nuevas generaciones, tratan de revender sus dispositivos para recuperar parte de su dinero y comprar la versión más reciente.

Los de Aliqindoi apuntan que los iPhone 14 podrían llegar antes al mercado de segunda mano que al de los reacondicionados. Según ellos, podría haber incluso alguna oferta "los primeros meses tras el lanzamiento, ya que hay usuarios que se lanzan a la compra o que lo han recibido como regalo y a los que no les termina convenciendo el nuevo dispositivo".

"En el mercado de reacondicionados, empieza a verse un posicionamiento en número suficiente de los productos recién lanzados a partir de los 9/12 meses, mientras que en el de segunda mano, empiezan a haber cifras reseñables ya desde los 6/9 meses", afirman los portavoces de Aliqindoi.

Los expertos recalcan que, "entre el segundo y tercer año, nos movemos en precios entre un 40-60% del valor del lanzamiento" en el mercado de los móviles reacondicionados. Por su parte, según un estudio de la Universidad de Yale, en ese mismo tiempo un móvil de segunda mano puede llegar a un 15-50% de su valor en el momento del lanzamiento.

