Cómo liberar espacio en el móvil

Usamos el smartphone a diario. En estos dispositivos tenemos apps para casi todo, guardamos las fotografías que capturan momentos de nuestra vida y almacenamos archivos importantes. Todo esto ocupa espacio la memoria de nuestro móvil, más del que nos gustaría, y cuando llega la notificación de que debemos borrar algo, nunca sabemos qué podemos eliminar.

Borra las apps que ya no uses

No son pocas las aplicaciones que tenemos instaladas en los dispositivos y que apenas usamos. Algunas de ellas fueron útiles o entretenidas en el pasado, pero ya no; otras se usaron en un momento determinado y ya no se han vuelto a abrir.

Sea la razón que sea, son plataformas que alguna vez instalaste y ahora solo ocupan espacio de tu smartphone. Puedes borrarlas y conseguir algo de almacenamiento sin problema.

Elimina vídeos e imágenes o pásalas a un disco duro

Aunque a veces cueste desprenderse de los recuerdos que has ido capturando con el móvil, las fotografías y vídeos ocupan espacio. Lo ideal es guardarlas en un disco duro o en Google Drive para guardarlas en otro sitio que no sea el smartphone y así poder capturar nuevos recuerdos con su cámara.

En el caso de que no puedas guardar el contenido en otro lugar en ese momento, se pueden eliminar aquellas imágenes mal hechas, las capturas de pantalla, GIFs que pasan por WhatsApp, etc. Esto también ocupa espacio y no suelen tener tanto valor sentimental.

Busca archivos que ya no te sirvan

Puede que hayas descargado un archivo más de una vez sin querer o que tengas PDF desfasados que ya no tengas que consultar. Estos ocupan espacio y podrían borrarse. También hay notas de voz o escritas que pueden hacer que agotes la capacidad de almacenamiento de tu dispositivo.

Usa Spotify, Amazon Music o Apple Music

En vez de descargar canciones, puedes optar por instalar una app con música en streaming. De este modo, no tendrás tantos audios almacenados y podrás seguir disfrutando de los cantantes que te gustan.

Lo mismo ocurre con las películas o series que tengas descargadas para ver en el móvil. Es una mejor opción usar plataformas como HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Pluto TV o Filmin.

Compra una tarjeta de almacenamiento extra

No todos los smartphones admiten una tarjeta SD. Sin embargo, aquellos que tienen teléfonos con esta posibilidad pueden adquirir una tarjeta para tener más espacio y mejorar el rendimiento. Hay otras aplicaciones como Google Fotos o iCloud que también pueden usarse para almacenar las fotografías en la nube.

