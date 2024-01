Tecnología solar: olvídate de cargar tus dispositivos con electricidad y ahorra con este invento

En estos tiempos en los que el precio de luz está por las nubes, son muchos los usuarios que se resisten a poner la calefacción o a encender determinados electrodomésticos, además, algunos de ellos desenchufan los dispositivos que no se están utilizando en ese preciso instante para evitar el famoso consumo fantasma.

Por si no lo sabías, algunos de los aparatos que provocan el consumo fantasma son el ordenador de sobremesa, la televisión, la cafetera, el microondas, la consola o el decodificador del televisor, sin embargo, no nos debemos olvidar de los cargadores.

Al hilo de este último dispositivo mencionado, existen personas que tienen el molesto hábito de dejar el cargador del móvil o el de los auriculares conectado al enchufe durante horas o días, por consiguiente, es importante recalcar que la cuota mensual de la luz puede aumentar un porcentaje considerable si se dejan todo el día conectados a la corriente. No obstante, si tú estás dentro de este grupo de individuos porque se te olvida desconectarlos, debes saber que un fabricante tecnológico ha diseñado un dispositivo que no requiere el uso un cargador para disfrutar de la autonomía.

Este es el nuevo dispositivo que no requiere cargador

Durante la feria tecnológica CES 2024, Philips presentó sus nuevos auriculares de diadema que prometen una batería infinita, concretamente, el modelo solar cell go wireless headphones.

Este dispositivo incorpora una placa solar que está colocada en la banda que reposa sobre la cabeza, de esta manera, la luz que irradie sobre dicho gadget ofrecerá una determinada autonomía. Por ejemplo, si el día está soleado, los auriculares dispondrán de tres horas de batería por cada hora que esté recibiendo luz, mientras tanto, si el día está nublado, la innovación tendrá dos horas de autonomía. Además, se obtiene una hora de funcionamiento por cada hora de exposición de luz artificial.

Como se puede comprobar, estos auriculares de Philips prometen una batería interminable si los dejas a la exposición de la luz, sino, por el lado contrario, el porcentaje irá disminuyendo si están guardados en su correspondiente caja.

Por otro lado, respecto al resto de características, solar cell go wireless headphones no ofrecen una cancelación de ruido activa, son resistentes al polvo y a los líquidos, cuentan con conexión Bluetooth multipunto, incorporan inteligencia artificial para localizarlos cuando no los encontremos y mejorar las llamadas, se pueden cargar también con el conector USB-C, estarán a la venta en la segunda mitad de 2024 y costarán 129 euros.

Los auriculares 'solar cell go wireless headphones'. Philips

