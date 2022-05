Mitos y verdades sobre cómo funciona el microondas: ¿sus ondas son radiactivas?

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados del mundo. Su facilidad para calentar casi cualquier alimento en un tiempo récord ha salvado las comidas de muchas personas. Sin embargo, son muchos los rumores que existen acerca de su funcionamiento y si sus ondas son perjudiciales o no para la salud.

Las microondas que dan nombre a este electrodoméstico son ondas electromagnéticas de alta frecuencia similares a las de un móvil, televisión por cable o una radio. La responsable del Área de Desarrollo e Innovación de la Fundación Alicía, Laia Badal, explica en el canal de YouTube de Larousse Editorial que "el funcionamiento del microondas es distinto al de un horno. Las ondas microondas actúan sobre las moléculas polares. Estas se van alineando al cambiar el sistema positivo y negativo del magnetrón que genera las microondas. El movimiento generado produce calor, el cual se va transmitiendo a las demás moléculas como el agua, grasas o azúcares de los alimentos".

El funcionamiento del microondas es sencillo, pero son muchos los mitos que existen sobre él, por lo que repasaremos algunos sobre él.

1) ¿Sus ondas son perjudiciales para la salud? FALSO

Esta pregunta es quizá una de las más escuchadas acerca de los microondas. Sin embargo, como explica la empresa de electrodomésticos TEKA, la respuesta es no, ya que a pesar de usar radiación electromagnética, sus ondas son las mismas que se encuentran en los teléfonos móviles o en el sol. Las ondas nocivas son aquellas que se llaman ionizantes.

Otro rumor muy popular sobre este electrodoméstico es que su uso prolongado puede producir cáncer. Sin embargo, esto es falso también, ya que según el Instituto Nacional del Cáncer de EEUU "se ha establecido que la mayoría de tipos de radiación no ionizante no produce cáncer, ya que no dispone de la suficiente energía".

2) Se pierden los nutrientes de los alimentos. FALSO

Este rumor tampoco es verdad, ya que como ha explicado Laia Badal, las partículas de los alimentos solo se agitan produciendo calor, no se descomponen. Aunque si se pierde la vitamina C, ya que es una vitamina muy volátil que se pierde también en la cocción de los alimentos.

3) El microondas puede quemar. VERDADERO



Como cuenta Badal, "el riesgo de los microondas es que las ondas salgan al exterior porque nos podrían provocar lo mismo que a los alimentos, calentar nuestros tejidos y quemarnos”. Por ello, es muy importante contar con un microondas en perfecto estado.

Por otro lado, también nos podemos quemar al retirar un recipiente del interior del electrodoméstico que se encuentra muy caliente. Según la OMS es uno de los grandes riesgos del aparato.

4) Si suena un teléfono móvil en su interior es que tiene fugas. FALSO

Se dice que para comprobar si el microondas tiene fugas se debe introducir un teléfono móvil en su interior, cerrarlo sin encenderlo y si el móvil suena es que el aparato tiene fugas. Pues este mito es falso, ya que según el ingeniero químico, Claudi Mans Teixidó "las microondas y las ondas de la telefonía son cercanas pero distintas. Por tanto, las ondas del móvil puede traspasar la protección de la puerta y se escuchará, aunque más atenuado. Es lo mismo que ocurre si introduces el móvil en una olla a presión tapada".

5) La cocción del microondas es poco homogénea. VERDADERO

Este mito es verdadero, ya que la cocción depende de la composición de los alimentos. Sin embargo, hay que desmentir el rumor de que las microondas cocinen los alimentos de dentro a fuera. "Si freímos sardinas en una sartén, el calor llega a todo el pescado de manera homogénea porque está en contacto con el fuego, pero en el microondas la energía puede actuar más rápido en algunas zonas del alimento dependiendo de su composición”, explica Laia Badal.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.